„A Békés megyei Dobozon nyugszik a dédnagyapám, Erőss Lajos, egykori munkácsi körjegyző. A kopjafáját a nagyapám, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kömörőn születő és a Veszprém megyei Bándon nyugvó Erőss Pál faragta” – írta Magyar Péter miniszterelnök, majd békés, csendes, szeretetteljes emlékezést kívánt mindenkinek, majd bejegyzése végére azt is hozzátette: „ui.: Azt üzenem azoknak, akik a közelmúltban feldúlták a dédnagyapám dobozi sírját, hogy nem haragszom, és a virágokat már újraültettük.”
Dédapja feldúlt sírjáról is posztolt Magyar Péter, aki elhunyt szeretteire emlékezett
„A napokban minden magyar család emlékezik. Én is. A szombathelyi, a perinti, a kömörői, a bándi és az összes felmenőmre” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán a Békés megyei Dobozról vasárnap.
Nyugdíjguru: macerás, de megoldható a „Férfiak 40” és a foglalkozási korkedvezményes nyugdíj is
Átszabta a kormány az uniós pénzeket: 130 milliárd forinttal csökken az egyik legfontosabb pályázati alap Magyarországon
A KEHOP Plusz teljes uniós kerete 363 millió euróval, 2,96 milliárd euróra csökken, derül ki a csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. A kormány az uniós pénzek kiszabadítása érdekében több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást is átsorolt a helyreállítási alap (RRF) terhére, köztük a Kvassay szivattyútelep második ütemét. A július végi kormányzati tájékoztatás szerint összesen mintegy 300 milliárd forint értékű projekt került át hazai vagy más uniós finanszírozásból az RRF-be, például vasútfejlesztések, villamosok és trolibuszok beszerzése. A dokumentált átcsoportosítások ugyanakkor nem magyarázzák meg teljesen a keretcsökkentést. A változás viszont mozgásteret ad a kormánynak arra, hogy más operatív programokban új pályázatokat írjon ki.
Kamatmentes hitelek és milliárdos támogatások jönnek: fontos bejelentést tett Kapitány István
A teljes keretösszegből a vissza nem térítendő támogatások értéke meghaladja a 600 milliárd forintot.
Shops looted as German cost of living protests turn violent
The protests in cities across Germany - including Berlin, Hamburg and Frankfurt - came on the same day hundreds of thousands also protested in France.