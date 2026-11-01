Dédapja feldúlt sírjáról is posztolt Magyar Péter, aki elhunyt szeretteire emlékezett

A KEHOP Plusz teljes uniós kerete 363 millió euróval, 2,96 milliárd euróra csökken, derül ki a csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. A kormány az uniós pénzek kiszabadítása érdekében több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást is átsorolt a helyreállítási alap (RRF) terhére, köztük a Kvassay szivattyútelep második ütemét. A július végi kormányzati tájékoztatás szerint összesen mintegy 300 milliárd forint értékű projekt került át hazai vagy más uniós finanszírozásból az RRF-be, például vasútfejlesztések, villamosok és trolibuszok beszerzése. A dokumentált átcsoportosítások ugyanakkor nem magyarázzák meg teljesen a keretcsökkentést. A változás viszont mozgásteret ad a kormánynak arra, hogy más operatív programokban új pályázatokat írjon ki.