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Magyar Péter miniszterelnök a békési Dobozon, dédapja sírjánál halottak napján 2026. november 1-jén.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Dédapja feldúlt sírjáról is posztolt Magyar Péter, aki elhunyt szeretteire emlékezett

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„A napokban minden magyar család emlékezik. Én is. A szombathelyi, a perinti, a kömörői, a bándi és az összes felmenőmre” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán a Békés megyei Dobozról vasárnap.

„A Békés megyei Dobozon nyugszik a dédnagyapám, Erőss Lajos, egykori munkácsi körjegyző. A kopjafáját a nagyapám, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kömörőn születő és a Veszprém megyei Bándon nyugvó Erőss Pál faragta” – írta Magyar Péter miniszterelnök, majd békés, csendes, szeretetteljes emlékezést kívánt mindenkinek, majd bejegyzése végére azt is hozzátette: „ui.: Azt üzenem azoknak, akik a közelmúltban feldúlták a dédnagyapám dobozi sírját, hogy nem haragszom, és a virágokat már újraültettük.”

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Kezdőlap    Belföld    Dédapja feldúlt sírjáról is posztolt Magyar Péter, aki elhunyt szeretteire emlékezett

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