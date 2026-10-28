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Nyitókép: MTI/Kovács Attila

A kormány benyújtotta a jövő évi adótörvényeket és a legkisebb nyugdíj emeléséről szóló javaslatot

Infostart / MTI

A kormány kedd este benyújtotta az Országgyűlésnek a jövő évi adótörvényeket, valamint a legkisebb nyugdíj emeléséről szóló javaslatot.

A parlament honlapján már olvashatóak a beterjesztett törvényjavaslatok.

Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-bejegyzésében jelezte, a tervek szerint a minimálbér személyi jövedelemadója (szja) 9 százalékra csökken, ezzel évente 240 ezer forinttal több marad a minimálbéreseknél. Havi bruttó 680 ezer forintos jövedelemig fokozatosan csökkenő összegű adójóváírást vezetnek be, ami 2,5 millió embert érint.

A családi pótlék összegét megdupláznák, a legkisebb nyugdíjat, amely 2008 óta 28 500 forinton áll, 120 ezer forintra emelnék.

A kisebb vállalkozások számára fennmaradna a 9 százalékos társasági adó, az új lakások 5 százalékos általános forgalmi adója (áfa) pedig határidő nélkül érvényben maradna – ismertette.

A terheket azok viselik arányosabban, akik többet bírnak: a leggazdagabbak, a legnagyobb vállalatok, a bankok, biztosítók, kereskedelmi láncok és az energiacégek – közölte.

A társasági adó és az innovációs járulék változásaiból 240 milliárd, az energiacégektől több 10 milliárd, a bankok nagyobb hozzájárulásából 30 milliárd forintos többletbevétellel számol a kormány.

Ismét bevezetik a reklámadót 2027 januárjától: az 500 millió és 10 milliárd forint közötti bevételrész után 2,5 százalékos, a 10 és 40 milliárd forint közötti rész után 4,5 százalékos, a 40 milliárd forint feletti bevételrész után pedig 7,5 százalékos adót kell fizetni, míg 500 millió forint alatti bevételnél mentesülnek az adó alól a vállalkozások.

A kormány célja a munkából élők adóterheinek csökkentése, a családi pótlék megduplázása, a nyugdíjasok helyzetének javítása és a vállalkozások fejlesztéseinek támogatása, miközben a legjelentősebb gazdasági szereplők nagyobb részt vállalnak a közterhekből – emelte ki Kármán András.

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Kezdőlap    Belföld    A kormány benyújtotta a jövő évi adótörvényeket és a legkisebb nyugdíj emeléséről szóló javaslatot

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