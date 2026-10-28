Fidesz: 18 adóemelést jelentett be a kormány

A Fidesz közleménye szerint a kormány tervei 18 adóemelést tartalmaznak. A képviselőcsoport értékelése szerint munkahelyek kerülnek veszélybe, csökkennek a bérek, emelkednek a családok kiadásai.

„A kormány átverte az embereket, jövőre nem csökkenti az adókat, hanem 500 milliárd forinttal több adót akar beszedni” – közölték, hozzátéve: brutálisan megterhelik a munkaadókat, a magyar vállalkozásokat.

A Tisza-kormány a társasági adót 66 százalékkal megemeli a legnagyobb munkáltatók, a 180 milliárd forintos adóalappal rendelkező cégek esetében, a 9 százalékos adókulcsot 15 százalékos teher váltja, 0,3 százalékról 0,5 százalékra emelik az innovációs járulékot, a kiskereskedelmi adót háromszorosára, 0,15 százalékról 0,45 százalékra emelik abban a sávban, ahová a legtöbb magyar vállalat tartozik, a rehabilitációs hozzájárulás módosításával pedig 35 milliárd forinttal többet vesznek el a vállalkozásoktól - írta a képviselőcsoport.

„Arra lehet számítani, hogy a magyar vállalkozások az adóemelések miatt jövőre áremeléseket, elbocsátásokat és kisebb béremelést terveznek. Nőni fog a munkanélküliség, az adóemelések árát a magyar családok a bolti árakban fogják megfizetni” – írták.

A kormány kedd este nyújtotta be az Országgyűlésnek a jövő évi adótörvényeket, valamint a legkisebb nyugdíj emeléséről szóló javaslatot. Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében jelezte, a tervek szerint

a minimálbér személyi jövedelemadója (szja) 9 százalékra csökken,

a kisebb vállalkozások számára maradna fenn a 9 százalékos társasági adó,

az új lakások 5 százalékos általános forgalmi adója (áfa) pedig határidő nélkül érvényben maradna.

A társasági adó és az innovációs járulék változásaiból 240 milliárd, az energiacégektől több 10 milliárd, a bankok nagyobb hozzájárulásából 30 milliárd forintos többletbevétellel számol a kormány – közölte.

Ismét bevezetik a reklámadót 2027 januárjától: az 500 millió és 10 milliárd forint közötti bevételrész után 2,5 százalékos, a 10 és 40 milliárd forint közötti rész után 4,5 százalékos, a 40 milliárd forint feletti bevételrész után pedig 7,5 százalékos adót kell fizetni, míg 500 millió forint alatti bevételnél mentesülnek az adó alól a vállalkozások.