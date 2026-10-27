Váratlan helyről nézi az autósokat az új sebességmérő, erre kevesen számítanak

A Kossuth úton, a helyi bölcsőde és óvoda közelében üzembe helyezett eszköz Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egyedülállónak számít. A hagyományos, út mellett kihelyezett dobozokkal ellentétben a berendezést mintegy hatméteres magasságban rögzítették, így megjelenésében leginkább egy közterületi kamerára hasonlít – írja a boon.hu.

A berendezés automatikusan továbbítja az adatokat a VÉDA közúti intelligens hálózatba, így a nap 24 órájában képes folyamatosan működni, rendőri jelenlét és manuális adatletöltés nélkül.

A sebességmérés mellett a rendszer alkalmas a biztonsági öv használatának és a vezetés közbeni mobiltelefonozásnak az ellenőrzésére is, emellett egy esetleges későbbi bővítéssel az átlagsebesség mérését is lehetővé teheti.

Hasonlót egyébként az Infostart munkatársa is látott már a Balatonnál, Felsőörsön. Ott is egy villanyoszlopról figyeli az autósokat a kamera.

Szilva István polgármester tájékoztatása szerint a korábban kihelyezett táblák nem hozták meg a kívánt eredményt, az új technológiától ugyanakkor nem a büntetések növelését, hanem a járművezetők célzott lassítását várják a gyermekintézmények közelében.

A kötelező közúti jelzésekkel ellátott fejlesztést a helybéliek is támogatással fogadták.