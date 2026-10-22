Orbán Balázs: Magyarországon a liberális autoriter rendszer kibontakozásának legszélesebb formája látható

A liberális tekintélyelvűség és nemzeti szuverenitás címmel az Európai Parlamentben csütörtökön tartott kerekasztal-beszélgetés kapcsán az MTI-nek nyilatkozva Orbán Balázs elmondta: a rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a liberális autoriter tendenciákra, melyek Brüsszel és a brüsszeli intézmények támogatásával zajlanak Európa országaiban.

Magyarországon a liberális autoriter rendszer kibontakozása zajlik, amelynek során példátlan dolgok történnek: „politikai ellenfelet tiltanak el a választásokon való indulástól, közjogi tisztségviselőket távolítanak el, ellenzéki pártot betiltással fenyegetnek, és egy olyan szuperhatóságot hoznak létre, amely a tulajdonjog tiszteletének tagadására épít. Ezek olyan fejlemények, amelyek máshol nem történtek meg” – jelentette ki a politikus.

Ami mindezt nemzetközi szempontból is érdekessé teszi, hogy Európa rossz irányba halad – tette hozzá. Ennek oka, hangoztatta Orbán Balázs, hogy Európa vezetői rossz döntéseket hoztak az elmúlt években, és szerte Európában ezzel kapcsolatban a demokratikus ellenérzések növekednek. Magyarázata szerint azért fordul egy liberális autoriter irányba az európai intézményrendszer, mert ezeket a demokratikus ellenőrzéseket le akarja törni, vissza akarja szorítani, el akarja lehetetleníteni.

Itt nem csak a magyarországi helyzetről van szó, hanem ezt a Franciaországban, Németországban és más tagállamokban történő eseményekkel egyben kell értelmezni

– fejtette ki.

Szavai szerint mindent elmond a liberális autoriter rendszer működéséről az, hogy miközben Franciaország lángokban áll, az országban a centrum nem tud úrrá lenni a helyzeten. Miközben a szélsőbaloldal „diktálja a tempót”, a rendőrség Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés (FN) elnöke ellen nyomoz mondvacsinált okokból. Arra van kapacitás, hogy megnehezítsék a párt választási felkészülését, ugyanis a francia emberek változást szeretnének, és azt szeretnék, hogy a patrióták rakjanak rendet az országaikban – jelentette ki.

„A két dolgot tehát egyszerre kell látni: miközben lángokban áll az ország, és a rendvédelmi szervek nem tudják tenni a dolgukat, eközben a hatósági nyomasztása zajlik azoknak a patrióta erőknek, melyek rendet tudnának tenni” – fogalmazott.

„Magyarországon is hasonló tendenciák figyelhetők meg: miközben a gazdasági problémák és a megszorítások egyre nyilvánvalóbbak, a kormány semmi mást nem csinál, mint megpróbálja elterelni erről a figyelmet, és a hatósági vegzálásokra helyezi a hangsúlyt” – vélekedett nyilatkozatában Orbán Balázs.