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Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Kilépett a győri Fidesz–KDNP-frakcióból több önkormányzati képviselő

Infostart / MTI

Kilépett a győri Fidesz-KDNP-frakcióból több önkormányzati képviselő és Csak Győr névvel új képviselőcsoportot alakított. A képviselők „ezentúl önálló közösségként” folytatják a munkát – közölte a frakció a Facebook-oldalán.

A bejegyzésben a képviselők úgy fogalmaztak, hogy döntésükkel új fejezetet nyitnak a közös munkában, a frakció neve pedig azt jelzi, hogy „Győr érdeke az első, nekünk csak Győr számít”. Döntéseikben a helyi tapasztalatokra, a szakmai szempontokra és a város hosszú távú érdekeire támaszkodnak.

Jelezték, hogy „együttműködnek mindenkivel, aki Győrért dolgozik és érdemi megoldásokat keres,” álláspontjukat önállóan alakítják ki, vállalásaikhoz és értékeikhez következetesen tartják magunkat. A javaslatokat tartalmuk és várható hatásuk alapján ítélik meg.

A bejegyzésben megjegyezték, hogy fontosnak tartják a közpénzek felelős felhasználását, a közvagyon racionális alapokon nyugvó megóvását és az átlátható döntéshozatalt.

Sajtóértesülések szerint a képviselők a csütörtöki közgyűlésen nevezik meg a frakció tagjait.

Nyitókép: A gyõri városháza díszvilágítás nélkül 2026. augusztus 3-án este. Az országos energia- és vízellátási helyzetre tekintettel Gyõr városa is energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be.

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Kezdőlap    Belföld    Kilépett a győri Fidesz–KDNP-frakcióból több önkormányzati képviselő

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