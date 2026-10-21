Kilépett a győri Fidesz–KDNP-frakcióból több önkormányzati képviselő

A bejegyzésben a képviselők úgy fogalmaztak, hogy döntésükkel új fejezetet nyitnak a közös munkában, a frakció neve pedig azt jelzi, hogy „Győr érdeke az első, nekünk csak Győr számít”. Döntéseikben a helyi tapasztalatokra, a szakmai szempontokra és a város hosszú távú érdekeire támaszkodnak.

Jelezték, hogy „együttműködnek mindenkivel, aki Győrért dolgozik és érdemi megoldásokat keres,” álláspontjukat önállóan alakítják ki, vállalásaikhoz és értékeikhez következetesen tartják magunkat. A javaslatokat tartalmuk és várható hatásuk alapján ítélik meg.

A bejegyzésben megjegyezték, hogy fontosnak tartják a közpénzek felelős felhasználását, a közvagyon racionális alapokon nyugvó megóvását és az átlátható döntéshozatalt.

Sajtóértesülések szerint a képviselők a csütörtöki közgyűlésen nevezik meg a frakció tagjait.

Nyitókép: A gyõri városháza díszvilágítás nélkül 2026. augusztus 3-án este. Az országos energia- és vízellátási helyzetre tekintettel Gyõr városa is energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be.