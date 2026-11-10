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Nagy lilikek (Anser albifrons) és nyári ludak (Anser anser) a Hortobágyon 2018. november 28-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A hazai madárvilágot segít felfedezni egy új online felület

Infostart / MTI

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapján elindult a hazai madárvilág felfedezését segítő, Madarászhelyek Magyarországon elnevezésű felület.

A MME hétfői közleménye szerint a www.mme.hu/madaraszhelyek webhelyen a Tudástár menüpont alatt található, folyamatosan bővülő adatbázis magyarországi madármegfigyelő helyeket mutat be, és abban segít, hogy kezdő és tapasztalt természetjárók egyaránt megtalálják a nekik megfelelő úti célt, legyen szó egy hajnali lesről vagy egy könnyű családi kirándulásról.

Mint írták, a helyszínek tájegység, élőhelytípus és kiemelt évszak szerint szűrhetők, a keresőben pedig madárfajra is lehet keresni. Az adatlapok megmutatják, hogy

egy területet mely hónapokban érdemes felkeresni, ott milyen madárfajok megfigyelésére lehet számítani,

valamint hogy a térségeket milyen természetvédelmi oltalom és élőhelyek jellemzik, és hogyan lehet azokat bejárni – emelték ki.

A tájékoztatás szerint egyes helyszíneknél részletes térkép jelzi a madármegfigyelő tornyokat és leseket, és ajánlott útvonal is letölthető. Így már indulás előtt kiderül, mennyire illik egy terület az érdeklődésünkhöz és a lehetőségeinkhez.

A felület az évszakhoz illő úti célokat is ajánl: ősszel és télen például a nagy vizek, mint a vízimadarak fontos telelőhelyeként ismert Tatai Öreg-tó, kínálnak látványos megfigyelési lehetőséget. A madármegfigyelés akkor szolgálja a természet megismerését, ha nem okoz kárt. Ezért a felület az etikus madármegfigyelés szabályait is összefoglalja, többek között a madarak zavarásának elkerüléséről és a helyszínek közösségi médiában való megosztásáról – hívták fel a figyelmet.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület célja, hogy a madarak iránt érdeklődők közül minél többen kapcsolódjanak be a természet védelmébe is. Aki megismeri egy nádas, egy erdő vagy egy gyep madárvilágát, könnyebben megérti, hogy az élőhely megőrzése nélkül ezek a fajok sem maradhatnak fenn – emelték ki.

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