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2026. november 10. kedd Réka
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Nyitókép: Getty Images/ David Lees

Még ha rossz is az idő, azért a benzinkutakon vidáman indult a kedd

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Mind a benzin, mind pedig a gázolaj átlagára csökkent, bár a különbség köztük még mindig óriási.

Kedden tovább csökkentek a hazai üzemanyagárak – írja friss jelentésében a Holtankoljak.

A 95-ös benzin országos átlagára bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 4 forinttal mérséklődött szombathoz képest.

A csökkenés mindkét üzemanyagtípust érinti, a benzin és a gázolaj ára azonban továbbra is jelentősen eltér egymástól. A két termék közötti különbség jelenleg 111 forint literenként.

November 10-én, kedden tehát országos szinten a következő átlagárakkal találkozhatnak a tankolni betérők:

  • 95-ös benzin: 606 forint/liter,
  • gázolaj: 717 forint/liter.
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Kezdőlap    Gazdaság    Még ha rossz is az idő, azért a benzinkutakon vidáman indult a kedd

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