Még ha rossz is az idő, azért a benzinkutakon vidáman indult a kedd

Kedden tovább csökkentek a hazai üzemanyagárak – írja friss jelentésében a Holtankoljak.

A 95-ös benzin országos átlagára bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 4 forinttal mérséklődött szombathoz képest.

A csökkenés mindkét üzemanyagtípust érinti, a benzin és a gázolaj ára azonban továbbra is jelentősen eltér egymástól. A két termék közötti különbség jelenleg 111 forint literenként.

November 10-én, kedden tehát országos szinten a következő átlagárakkal találkozhatnak a tankolni betérők: