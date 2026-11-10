Még egy nagyot gurított az Anthropic a tőzsdei megmérettetése előtt

A Claude Fable 5.2 és a Claude Mythos 5.2 közvetlenül a vállalat akár már a jövő héten esedékes, történelmi léptékűnek ígérkező tőzsdei bevezetése előtt debütált, miközben a cég egyidejűleg gyorsabb működést és alacsonyabb árakat kínál a felhasználóknak – írta a CNBC alapján a Portfolio.

Az újdonságok harminc százalékkal gyorsabbak és húsz százalékkal olcsóbbak elődeiknél.

Az árazás alapján egymillió bemeneti token nyolc, míg egymillió kimeneti token negyven dollárba kerül.

Ez az első alkalom, hogy a cég ilyen élvonalbeli modellekkel lép piacra azóta, hogy Dario Amodei vezérigazgató szeptemberben a mesterséges intelligencia fejlesztési ütemének lassítását sürgette.