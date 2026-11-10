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Nyitókép: Unsplash

Nem jött be a „lapozgatós” rendszám – fotó

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Egy másik rendszámtábláról levágott számjegyeket ragasztott a saját kamionjára egy férfi az M4-es autópályán, de a rendőrök lefülelték.

Szokatlan rendszámhamisításra figyeltek fel a rendőrök az M4-es autópályán, ahol egy kamion sofőrje különös módszerrel próbálta megváltoztatni járműve hatósági jelzését, számolt be a Hajdú-Bihar megyei rendőrség Facebook-oldalán.

A járőröknek menet közben lett gyanús a kamion rendszáma, ezért megállították a szerelvényt. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr egy másik rendszámtábláról levágott számjegyeket ragasztott a sajátjára, amelyeket még csavarokkal is rögzített.

A 33 éves román sofőrt előállították a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságra, ahol egyedi azonosító jellel visszaélés miatt indult ellene büntetőeljárás.

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