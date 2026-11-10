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Egy fekete vagy szürke hajkefe egy fehér felületen, oldalról megvilágítva.
Nyitókép: Unsplash

Rögtön gyanús lett: mégis miért küld valaki hajkefét a börtönbe egy majdnem kopasz rabnak?

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A váci börtön éber őreinek rögtön szöget ütött a fejébe, hogy ugyan mi szüksége lenne a címzettnek a hajápolási eszközre? A gyanújuk beigazolódott, kábítószer-gyanús anyag került elő belőle.

Meglepő csomagot kapott az egyik fogvatartott a Váci Fegyház és Börtönben – írja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BvOP) hétfői beszámolója nyomán a hvg.hu.

A fogvatartottnak szánt küldemény ugyanis egy használt hajkefét is tartalmazott, ám az intézmény munkatársai gyanút fogtak, mivel a rab szinte teljesen kopasz, túlzásnak tűnt a hajápolásához. Amikor szétszedték a hajkefét, a nyeléből, 3 gramm, fehér kábítószergyanús por került elő.

Az előkerült anyagot a rendőrség lefoglalta, majd további vizsgálatok céljából elszállította az intézményből. A BvOP szerint az eset jól illusztrálja, hogy a tiltott tárgyak és anyagok bejuttatására irányuló kísérletek során a legkülönfélébb hétköznapi használati tárgyakat is felhasználhatják.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Rögtön gyanús lett: mégis miért küld valaki hajkefét a börtönbe egy majdnem kopasz rabnak?

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