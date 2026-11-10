A vállalkozások fele észbe kapott a NAV figyelmeztetésére

Egy elfelejtett befizetés vagy felhalmozódott adótartozás komoly következményekkel járhat, akár a vállalkozás választott adózási módja is megszűnhet miatta. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezért minden év végén külön levélben hívja fel az érintettek figyelmét a tartozásukra, hogy még időben rendezhessék azt – írja sajtóközleményében az adóhatóság.

A tavaly decemberi kampány eredményei azt mutatják, hogy érdemes időben szólni. A NAV 7424 katás és 2516 kivás adózónak küldött figyelmeztetést, amelynek hatására a katások 52,2 százalékánál, a kivások 52,4 százalékánál az adóalanyiság megőrzéséhez szükséges értékhatár alá csökkent a tartozás. Vagyis

a megkeresett vállalkozások több mint fele elkerülhette, hogy adótartozása miatt kiessen a katából vagy a kivából.

A szabályok szerint annak a katás vállalkozónak szűnik meg az adóalanyisága, akinek december 31-én 100 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása van. A kivásoknál ez a határ egymillió forint. A tartozás rendezésével azonban mindkét esetben elkerülhető az adóalanyiság megszűnése.

A NAV célja, hogy az adózók ne egy határozatból értesüljenek arról, hogy elveszíthetik választott adózási módjukat – szögezi le közleményében az adóhivatal. A decemberi levelek még a határidő előtt lehetőséget adnak az elmaradások rendezésére.

Az adószámla a NAV Ügyfélportálján néhány kattintással ellenőrizhető, a tartozás pedig online, bankkártyával is befizethető

– emelte ki a közlemény. A hivatal idén decemberben is megkeresi a veszélyeztetett katásokat és kivásokat. A tájékoztatást idén is azok kapják, akik a november végi egyenlegük alapján a kritikus összeget meghaladó adótartozással rendelkeznek. A tavalyi tapasztalat egyértelmű, egy időben érkező figyelmeztetés több ezer vállalkozásnak segíthet megőrizni a számára előnyös adózási formát.