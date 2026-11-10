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LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 09: David Szalay presents Michael John Harrison with The Booker Prize 2026 award at Old Billingsgate on November 09, 2026 in London, England. (Photo by Joseph Okpako/Getty Images)
Nyitókép: Joseph Okpako/Getty Images

Sci-fi-ért járt idén a Booker-díj

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M. John Harrison The End of Everything című műve nyerte el a legtekintélyesebb brit irodalmi elismerést, a 2026-os Booker-díjat. Az 50 ezer fonttal járó díjat a 81 éves író hétfőn vette át Londonban.

A The End of Everything a közeljövőben játszódik Anglia partjain egy meg nem nevezett katasztrófát követően, ahol idegen lények is megjelentek. A történet középpontjában egy kincskereső áll, aki nagynénjével egy rejtélyes, alakváltó tárgyat fedez fel.

A zsűri elnöke, a történész Mary Beard szerint a könyv a jelen politikáját a jövő szemszögéből mutatja be, és egy olyan társadalomról szól, amely olyan katasztrófát él át, amelyet nem igazán ért. „Azt mondja, hogy amikor bekövetkezik a katasztrófa, nem fogod tudni, mi történik” – fogalmazott a zsűri elnöke, aki hihetetlenül izgalmasnak nevezte a kötetet.

Az AP a tudósításában megjegyezte, bár a műfaji határok egyre inkább elmosódnak, még mindig ritka, hogy sci-fi alkotásnak ítéljenek egy jelentős irodalmi díjat. Beard szerint Harrison győzelme „annak az elismerése, amit egyesek nyilvánvalónak tartanak: minden műfajban találhatók remek könyvek”.

A 81 éves Harrison a Booker-díj legidősebb nyertese, két évvel idősebb, mint Margaret Atwood volt, amikor 2019-ben elnyerte a rangos elismerést. A zsűri elnöke hangsúlyozta: a The End of Everything Harrison 13. regénye, de a díj határozottan „nem életműdíj”. „Úgy gondoltuk, hogy ez a könyv megérdemelte a díjat” – mondta Beard.

Megjegyezte: a zsűri tagjai – köztük Raymond Antrobus költő és Jarvis Cocker, a Pulp zenekar énekese – négy-öt órán át tanácskoztak, és a döntés végül egyhangú volt. „Sok vita, nézeteltérés és vitatkozás volt, de senki sem távozott dühösen” – mondta.

Az 1969-ben alapított Booker-díjat tavaly a magyar-brit író, David Szalay kapta a Test című regényéért.

A Booker-díjra a világ bármely részén élő szerzők 2025 októbere és 2026 szeptembere között Nagy-Britanniában és/vagy Írországban angol nyelven megjelent alkotásait lehet nevezni. A nyertest 50 ezer fonttal és az Iris Murdochról elnevezett Iris-trófeával jutalmazzák.

M. John Harrison könyve két korábbi Booker-díjas, Marlon James és Douglas Stuart regényével együtt szerepelt a legtekintélyesebb brit irodalmi elismerés idei rövid listáján. A díjra idén 163 művet neveztek.

A szerzőtől magyar nyelven a Fény című regény olvasható, amely 2008-ban jelent meg a Galaktika Fantasztikus Könyvek sorozatban, Galamb Zoltán fordításában.

(A nyitóképen: David Szalay átadja a Booker-díjat M. John Harrisonnak)

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Kezdőlap    Kultúra    Sci-fi-ért járt idén a Booker-díj

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