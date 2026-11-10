Bajnokok Bajnoka torna, a ma délután egyik fő száma – sport a tévében

Sport 1
13.45 és 19.45: Sznúker, Bajnokok Bajnoka torna, Leicester
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Arena 4
21.00 és 23.30: Tenisz, WTA-világbajnokság, Indian Wells
Sport 1
13.45 és 19.45: Sznúker, Bajnokok Bajnoka torna, Leicester
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Arena 4
21.00 és 23.30: Tenisz, WTA-világbajnokság, Indian Wells
Kirabolták két Railjet vasúti szerelvény étkezőkocsiját keddre virradó éjszaka a budapesti Keleti pályaudvaron, amelyek emiatt nem tudtak elindulni - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója kedden a Facebookon.
Bár a töltött káposzta hivatalosan is hungarikum, bármilyen meglepő, korántsem csak nálunk készítik: a Balkántól Skandinávián át egészen Ázsiáig számos országban találkozhatunk vele.
The US president said he spoke with Jensen Huang on Monday and asked him about the affair with the alleged spy.