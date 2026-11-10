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2026. november 10. kedd Réka
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Nyitókép: Pixabay.com

Bajnokok Bajnoka torna, a ma délután egyik fő száma – sport a tévében

Infostart / MTI

Szűkös az élő közvetítések keddi kínálata a sportcsatornákon.

Sport 1

13.45 és 19.45: Sznúker, Bajnokok Bajnoka torna, Leicester

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Arena 4

21.00 és 23.30: Tenisz, WTA-világbajnokság, Indian Wells

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Kezdőlap    Sport    Bajnokok Bajnoka torna, a ma délután egyik fő száma – sport a tévében

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sport a tévében

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VIDEÓ
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Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
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