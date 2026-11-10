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Teherhajók a Hormuzi-szorosban fekvõ Bandar-Abbász iráni kikötõváros partjáról nézve 2026. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

Trump szerint már közel a konfliktus lezárása

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök szerint pozitív elmozdulás tapasztalható az Iránnal folytatott konfliktus lezárása felé, és jelenleg nem tartja valószínűnek újabb jelentős amerikai katonai műveletek megindítását.

Az elnök hétfőn a Fehér Házban tárgyalt Mohammed bin Abdulrahman Ál Száni katari miniszterelnökkel és külügyminiszterrel. A megbeszélést követően Trump újságíróknak azt mondta, hogy katonai értelemben az iráni háború „gyakorlatilag véget ért", ugyanakkor közölte, hogy az Egyesült Államok fenntartja az iráni kikötők elleni tengeri blokádot, és szükség esetén kész ismét katonai erőt alkalmazni.

Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy pozitív lendületet lát a konfliktus lezárása felé. Hozzátette, hogy Katar, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuvait és más térségbeli országok a jelenlegi helyzet fenntartását támogatják, beleértve az amerikai tengeri blokádot és az Irán szárazföldi utánpótlási útvonalainak korlátozására indított Vaskapu hadműveletet. Az elnök ismét leszögezte, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.

Trump szerint Irán katonai képességeit lényegében felszámolták, ezért jelenleg nem tartja szükségesnek az újabb katonai műveleteket. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az amerikai haderő készen áll a beavatkozásra, ha a közel-keleti helyzet megváltozik. Az elnök nem jelentett be csapatkivonást, és közölte, hogy az iráni kikötők tengeri blokádja továbbra is érvényben marad.

Mohammed bin Abdulrahman Ál Száni a találkozót megelőzően a múlt héten Teheránban tárgyalt. A katari miniszterelnök a washingtoni megbeszéléseket és a J. D. Vance alelnökkel folytatott egyeztetést is pozitívnak nevezte. Katar a konfliktus kezdete óta közvetítő szerepet tölt be Washington és Teherán között.

Irán ugyanakkor továbbra is az amerikai blokád feloldását, a szankciók enyhítését és a katonai műveletek leállítását követeli. Teherán javaslata szerint ezekért cserébe felhagyna a Hormuzi-szoros blokádjával, az iráni atomprogramról és a további szankciókról pedig későbbi tárgyalásokon egyeztetnének. Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap irreálisnak nevezte az iráni feltételeket, és azt mondta, hogy diplomáciai áttörés egyelőre nem várható. Az iráni külügyminisztérium hétfőn ugyanakkor a tárgyalóasztalon lévő legésszerűbb ajánlatnak minősítette a teheráni javaslatot.

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Kezdőlap    Külföld    Trump szerint már közel a konfliktus lezárása

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