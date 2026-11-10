Emelkedik az infláció mértéke, beszédesek a különbségek

Elemzők hasonló emelkedésre, 1,9 százalékra számítottak.

Szeptemberhez képest az árak 0,4 százalékkal növekedtek.

A maginfláció 2,1 százalékra emelkedett, ilyenre tavasszal volt utoljára példa.

Nyugdíjasok inflációja havi alapon 0,3, éves alapon 1,4 százalék volt 2026 októberében.

Éves szinten a KSH adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,1 százalékkal), ezen belül nőtt

a burgonyáé 14,0,

az eszpresszókávéé 6,3,

az étolajé 6,2,

a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,0,

az iskolai étkezésé 5,7,

a büféáruké 5,3,

az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,2,

a cukorka, mézé 2,7 százalékkal.

A termékcsoporton belül csökkent

a húskonzerv ára 27,3 százalékkal,

a vaj, vajkrémé 14,0,

a friss hazai és déligyümölcsé 12,9,

a sertéshúsé 10,9,

a sajté 10,8,

a tejé 8,9,

a tartósított hústalan ételeké 8,7,

a száraztésztáé 7,6,

a bolti kávéé 7,0,

a tojásé 6,9,

a cukoré 5,9,

a tejterméké (sajt nélkül) 5,6,

a baromfihúsé 5,1,

a csokoládé, kakaóé 5,0,

a friss zöldségé 0,9 százalékkal.

A szolgáltatások 5,2 százalékkal drágultak egy év alatt. Ezen belül többe kerül

a taxi 11,6,

a postai szolgáltatások 9,6,

a testápolási szolgáltatások 9,0,

a színház 8,3,

a járműjavítás, -karbantartás 7,7,

a háztartási berendezés javítása 7,6,

az egészségügyi szolgáltatás 7,1,

a lakásjavítás, -karbantartás 7,0,

a sport-, múzeumi belépők 6,8,

a ruhajavítás, -kölcsönzés 6,6,

a külföldi üdülés 6,3,

a telefon, internet 6,2,

a belföldi üdülés 5,1 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 3,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,2 százalékkal.

A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11,2 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 1,2 százalékkal többet.

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,4 százalékkal emelkedett, ezen belül

az ékszerek 23,3, a konyha- és egyéb bútorok 5,1, a szobabútorok 2,3, a használt személygépkocsik 1,1 százalékkal többe,

a televízió 3,9, a hűtőszekrény, fagyasztógép 1,9, a motorkerékpárok 1,5, a porszívógép, klíma 1,4százalékkal kevesebbe kerültek.

A gyógyszer, gyógyáruk 0,9 százalékkal, a járműüzemanyagok 11,3 százalékkal drágultak.

Havi alapon, szeptemberhez képest a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek.

Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2 százalékkal növekedett (a vendéglátási szolgáltatások nélkül szintén 0,2 százalékkal), ezen belül

a burgonya és az egyéb sütőipari lisztesáru 1,9-1,9,

a jégkrém 1,7,

a tojás 1,6,

a halkonzerv 1,5,

a cukor 1,4,

a vaj, vajkrém és a friss zöldség 1,2-1,2,

a csokoládé, kakaó 0,6,

a tejtermékek (sajt nélkül) 0,5,

a margarin és a párizsi felvágott, kolbász 0,3-0,3,

az eszpresszókávé 0,2 százalékkal többe kerül.

Olcsóbbak lettek az alábbi termékkategóriák:

a száraz hüvelyesek 2,1,

a szalonna és a sertéshús 1,0-1,0,

a száraztészta 0,7,

a húskonzerv, a fűszerek, ételízesítők, a tartósított gyümölcs és a bolti kávé 0,6-0,6,

a szalámi, szárazkolbász, sonka és az étolaj 0,5-0,5 százalékkal.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül

a színház 8,1, az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 2,0, az oktatási szolgáltatás 1,2 százalékkal többe,

a belföldi üdülés 3,4, a mozi 1,5, a külföldi üdülés 0,8, a sport-, múzeumi belépők 0,4 százalékkal kerültek kevesebbe.

A háztartási energia ára 0,3 százalékkal csökkent, ezen belül a tűzifáé 3,9, a vezetékes gázé 0,1 százalékkal, míg az elektromos energiáé stagnált.

A szeszes italok, dohányáruk ára stagnált. A járműüzemanyagok ára 3,0 százalékkal növekedett, a ruházkodási cikkek 2,1 százalékkal kerültek többe.