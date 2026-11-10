ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.09
usd:
321.9
bux:
146898.24
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
On the picture there is a wallet with some Hungarian forint banknotes. The first banknote is a 20000 HUF banknote. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Getty Images/Gabor Meszesan

Emelkedik az infláció mértéke, beszédesek a különbségek

Infostart

Októberben a fogyasztói árak átlagosan 2,0 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbiaknál, a szeptemberi 1,6 százalék után, április óta most volt a legnagyobb az éves drágulás üteme – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Elemzők hasonló emelkedésre, 1,9 százalékra számítottak.

Szeptemberhez képest az árak 0,4 százalékkal növekedtek.

A maginfláció 2,1 százalékra emelkedett, ilyenre tavasszal volt utoljára példa.

Nyugdíjasok inflációja havi alapon 0,3, éves alapon 1,4 százalék volt 2026 októberében.

Éves szinten a KSH adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,1 százalékkal), ezen belül nőtt

  • a burgonyáé 14,0,
  • az eszpresszókávéé 6,3,
  • az étolajé 6,2,
  • a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,0,
  • az iskolai étkezésé 5,7,
  • a büféáruké 5,3,
  • az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,2,
  • a cukorka, mézé 2,7 százalékkal.

A termékcsoporton belül csökkent

  • a húskonzerv ára 27,3 százalékkal,
  • a vaj, vajkrémé 14,0,
  • a friss hazai és déligyümölcsé 12,9,
  • a sertéshúsé 10,9,
  • a sajté 10,8,
  • a tejé 8,9,
  • a tartósított hústalan ételeké 8,7,
  • a száraztésztáé 7,6,
  • a bolti kávéé 7,0,
  • a tojásé 6,9,
  • a cukoré 5,9,
  • a tejterméké (sajt nélkül) 5,6,
  • a baromfihúsé 5,1,
  • a csokoládé, kakaóé 5,0,
  • a friss zöldségé 0,9 százalékkal.

A szolgáltatások 5,2 százalékkal drágultak egy év alatt. Ezen belül többe kerül

  • a taxi 11,6,
  • a postai szolgáltatások 9,6,
  • a testápolási szolgáltatások 9,0,
  • a színház 8,3,
  • a járműjavítás, -karbantartás 7,7,
  • a háztartási berendezés javítása 7,6,
  • az egészségügyi szolgáltatás 7,1,
  • a lakásjavítás, -karbantartás 7,0,
  • a sport-, múzeumi belépők 6,8,
  • a ruhajavítás, -kölcsönzés 6,6,
  • a külföldi üdülés 6,3,
  • a telefon, internet 6,2,
  • a belföldi üdülés 5,1 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 3,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,2 százalékkal.

A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11,2 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 1,2 százalékkal többet.

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,4 százalékkal emelkedett, ezen belül

  • az ékszerek 23,3, a konyha- és egyéb bútorok 5,1, a szobabútorok 2,3, a használt személygépkocsik 1,1 százalékkal többe,
  • a televízió 3,9, a hűtőszekrény, fagyasztógép 1,9, a motorkerékpárok 1,5, a porszívógép, klíma 1,4százalékkal kevesebbe kerültek.

A gyógyszer, gyógyáruk 0,9 százalékkal, a járműüzemanyagok 11,3 százalékkal drágultak.

Havi alapon, szeptemberhez képest a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek.

Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2 százalékkal növekedett (a vendéglátási szolgáltatások nélkül szintén 0,2 százalékkal), ezen belül

  • a burgonya és az egyéb sütőipari lisztesáru 1,9-1,9,
  • a jégkrém 1,7,
  • a tojás 1,6,
  • a halkonzerv 1,5,
  • a cukor 1,4,
  • a vaj, vajkrém és a friss zöldség 1,2-1,2,
  • a csokoládé, kakaó 0,6,
  • a tejtermékek (sajt nélkül) 0,5,
  • a margarin és a párizsi felvágott, kolbász 0,3-0,3,
  • az eszpresszókávé 0,2 százalékkal többe kerül.

Olcsóbbak lettek az alábbi termékkategóriák:

  • a száraz hüvelyesek 2,1,
  • a szalonna és a sertéshús 1,0-1,0,
  • a száraztészta 0,7,
  • a húskonzerv, a fűszerek, ételízesítők, a tartósított gyümölcs és a bolti kávé 0,6-0,6,
  • a szalámi, szárazkolbász, sonka és az étolaj 0,5-0,5 százalékkal.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül

  • a színház 8,1, az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 2,0, az oktatási szolgáltatás 1,2 százalékkal többe,
  • a belföldi üdülés 3,4, a mozi 1,5, a külföldi üdülés 0,8, a sport-, múzeumi belépők 0,4 százalékkal kerültek kevesebbe.

A háztartási energia ára 0,3 százalékkal csökkent, ezen belül a tűzifáé 3,9, a vezetékes gázé 0,1 százalékkal, míg az elektromos energiáé stagnált.

A szeszes italok, dohányáruk ára stagnált. A járműüzemanyagok ára 3,0 százalékkal növekedett, a ruházkodási cikkek 2,1 százalékkal kerültek többe.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Emelkedik az infláció mértéke, beszédesek a különbségek

gazdaság

infláció

központi statisztikai hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: Ukrajna máshogy fog kinézni a térképen a háború után

Donald Trump: Ukrajna máshogy fog kinézni a térképen a háború után

Amerikai közvetítők szerint Ukrajna „rugalmasságot mutat a terület témájában” és Moszkva is kész engedményekre a héten tartott háromoldalú tárgyalások előtt. Az oroszok és az ukránok az amerikaiakkal együtt ülnek össze Abu-Dzabiban, hogy béke forgatókönyvekről tárgyaljanak.
 

Alkotmányos vádeljárás az amerikai hadügyminiszter ellen

Európa már egy háború előszobájában lehet? Meglepő magyarázatot adott a szakértő

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre jobb a hangulat, folytatódik a felpattanás a tőzsdéken

Egyre jobb a hangulat, folytatódik a felpattanás a tőzsdéken

A múlt heti eladási hullám után nagyot pattantak hétfőn az amerikai tőzsdék, kedd reggel pedig a japán és a dél-koreai részvények vezették az emelkedést Ázsiában. A Brent hordónkénti ára 92 dollár alá esett, miután Donald Trump jelezte, hogy egyelőre kivár az újabb Irán elleni csapásokkal. Részben a csökkenő olajár hatására Európában is emelkedéssel indult a kereskedés. Délután az amerikai inflációs adat mozgathatja meg a piacokat, a befektetők ebből kaphatnak újabb támpontot a Fed decemberi kamatdöntéséhez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet

Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet

Az idei aszály után sok kerttulajdonosban felmerülhetett a kérdés: nem lenne egyszerűbb saját kútból locsolni, mint folyton az esőre várni, vagy a vezetékes vizet használni?

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says FBI investigating Nvidia boss's affair with alleged Chinese spy

Trump says FBI investigating Nvidia boss's affair with alleged Chinese spy

The US president said he spoke with Jensen Huang on Monday and asked him about the affair with the alleged spy.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 10. 09:28
Újabb grafikonon látszik, milyen brutálisan elszabadultak nálunk az ingatlanárak
2026. november 10. 06:37
Kivonulás lett a bérelhető zöld e-rolleres cég nagy tervéből, a revolutosokat is érinti
×
×