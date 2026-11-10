Késik a paksi védekezésben dolgozó vízügyesek jutalma, az is kiderült, miért

A Duna rendkívül alacsony vízszintje idén kikényszerítette a Paksi Atomerőmű szinte teljes leállítását. Az ország energiaigényének fedezése érdekében az volt a cél, hogy ismét üzemelhessen a létesítmény, ezért fenékküszöb épült a folyóra. A munkálatokban részt vevő belügyeseknek, rendőröknek, közutasoknak, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), a paksi atomerőmű és a Műszaki Egyetem munkatársainak Magyar Péter miniszterelnök egyhavi illetményüknek megfelelő összegű jutalmat ígért, amelyet a bejelentése szerint október 23-án fizettek volna ki.

A Telex azonban több vízügyes dolgozó információi alapján azt írta, hogy ez a kifizetés még nem történt meg. Megkeresésükre az Élő Környezetért Felelős Minisztérium nem adott választ, míg az OVF azt írta, hogy a kifizetésre még várniuk kell az érintetteknek.

„A jelenleg is zajló munkálatok miatt azonban az érintettek körének tisztázása, az adatok feldolgozása több időt vesz igénybe és csak később kezdődhetett meg a forrásátcsoportosítás” – közölte a vízügy.