Kivonulás lett a bérelhető zöld e-rolleres cég nagy tervéből, a revolutosokat is érinti

Budapestről már korábban eltűntek a Dott bérelhető, zöld e-rollerei, ezek után értelemszerű a lépés: Magyarország teljes területéről kivonul a cég – derül ki a 24.hu cikkéből.

A korábban TIER néven futó zöld rollerekkel kapcsolatban a revb.hu kiemeli, a változás a Revolut felhasználóit is érinti, mivel a bank ügyfeleinek havi egy, 15-30 közötti díjmentes használatot biztosított.

Indoklás nincs, de a fejlemény előzménye, hogy a kormány októberben bejelentette az e-rollerek használatának jelentős szigorítását.