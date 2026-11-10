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Oldalára borult e-roller fekszik a járdán, belóg egy füves területre.
Nyitókép: FooTToo, Getty Images/iStockphoto

Kivonulás lett a bérelhető zöld e-rolleres cég nagy tervéből, a revolutosokat is érinti

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Kivonul a Dott, a korábbi TIER. Indoklás nincs, előzmény azonban igen.

Budapestről már korábban eltűntek a Dott bérelhető, zöld e-rollerei, ezek után értelemszerű a lépés: Magyarország teljes területéről kivonul a cég – derül ki a 24.hu cikkéből.

A korábban TIER néven futó zöld rollerekkel kapcsolatban a revb.hu kiemeli, a változás a Revolut felhasználóit is érinti, mivel a bank ügyfeleinek havi egy, 15-30 közötti díjmentes használatot biztosított.

Indoklás nincs, de a fejlemény előzménye, hogy a kormány októberben bejelentette az e-rollerek használatának jelentős szigorítását.

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Kezdőlap    Gazdaság    Kivonulás lett a bérelhető zöld e-rolleres cég nagy tervéből, a revolutosokat is érinti

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