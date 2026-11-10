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Nyitókép: Méhes Tamás Dániel/Getty Images

Újabb grafikonon látszik, milyen brutálisan elszabadultak nálunk az ingatlanárak

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A magyarországinál csak két másik európai országban volt tapasztalható ennél is nagyobb árrobbanás, ezzel szemben a régió két másik országában sokat javult a helyzet.

Az Európai Unióban 2025-ben az ingatlanár–jövedelem arány 6,8 százalékkal magasabb volt, mint 2015-ben. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az ingatlanárak jobban nőttek, mint a háztartások jövedelmei – írja a hvg.hu.

Az Eurostat adatai szerint Portugáliában vált a legdurvábbá a helyezet, ott nyílt ki leginkább az olló 60,8 százalékkal. Ezt követi Hollandia a maga 34,3 százalékával, a harmadik helyen pedig hazánkat találjuk. Nálunk „csak” 26,5 százalékkal nőtt a különbség a lakásárak javára, alig lemaradva jön utánunk Csehország 25,8 és Spanyolország 24,5 százalékkal.

Ezzel szemben bizonyos országokban nemhogy romlott, hanem egyenesen sokat javult a helyzet, például Romániában és Bulgáriában. Előbbiben 42,8 százalékkal csökkent a különbség, utóbbiban pedig 16,2 százalékkal.

Januárban szintén az Eurostat arról számolt be, hogy 5,5 százalékos átlagos lakásár-emelkedést regisztrált 2025 harmadik negyedévében az előző év hasonló időszakához képest az Európai Unió tagországaiban, de a magyarországi drágulás mindenkit lekörözött.

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Kezdőlap    Gazdaság    Újabb grafikonon látszik, milyen brutálisan elszabadultak nálunk az ingatlanárak

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