Újabb grafikonon látszik, milyen brutálisan elszabadultak nálunk az ingatlanárak

Az Európai Unióban 2025-ben az ingatlanár–jövedelem arány 6,8 százalékkal magasabb volt, mint 2015-ben. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az ingatlanárak jobban nőttek, mint a háztartások jövedelmei – írja a hvg.hu.

Az Eurostat adatai szerint Portugáliában vált a legdurvábbá a helyezet, ott nyílt ki leginkább az olló 60,8 százalékkal. Ezt követi Hollandia a maga 34,3 százalékával, a harmadik helyen pedig hazánkat találjuk. Nálunk „csak” 26,5 százalékkal nőtt a különbség a lakásárak javára, alig lemaradva jön utánunk Csehország 25,8 és Spanyolország 24,5 százalékkal.

Ezzel szemben bizonyos országokban nemhogy romlott, hanem egyenesen sokat javult a helyzet, például Romániában és Bulgáriában. Előbbiben 42,8 százalékkal csökkent a különbség, utóbbiban pedig 16,2 százalékkal.

Januárban szintén az Eurostat arról számolt be, hogy 5,5 százalékos átlagos lakásár-emelkedést regisztrált 2025 harmadik negyedévében az előző év hasonló időszakához képest az Európai Unió tagországaiban, de a magyarországi drágulás mindenkit lekörözött.