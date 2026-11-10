ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.03
usd:
323.64
bux:
146018
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian police car
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Megszólalt Orbán Áron ügyvédje

Infostart

Elárulta, felvetődött-e a volt miniszterelnök neve a kihallatáson.

Egy Indexnek tett nyilatkozattal állt elő Orbán Áron – Orbán Viktor volt miniszterelnök testvére – ügyvédje, Schalkház Edit, aki az Index cikke szerint nyomatékosítja:

  • az előállított személy hetekkel elfogása előtt már levélben jelentkezett az NVVH-nál,
  • az előállításnak semmi köze Orbán Viktorhoz.

Mint az Infostart is megírta, Orbán Áront hétfőn vette őrizetbe a Nemzeti Nyomozó Iroda egy embercsempészési ügy miatt, Orbán Viktor ezt kommentálva kijelentette: valójában ő a jelenlegi kormány célpontja.

Orbán Áron az üggyel összefüggésben ügyvédje szerint közölte minden elérhetőségét, azt, hogyan és hol elérhető, de még a lakásában és cége székhelyén lévő iratokról, egyéb tárgyakról is tájékoztatást adott, amelyek egy esetleges kutatásnál fontosak lehetnek, ezért érthetetlen, hogy egy ilyen akció keretei között kellett elfogni Orbán Áront.

Az ügyvéd tisztázta: Orbán Áront az NNI őrizetbe vette, az NVVH viszont nem, azonban mind a két szerv kihallgatta, de az NVVH hatáskörét az ügyvéd vitatja, az embercsempészési ügy közvagyont nem érint.

A hatóságok hétfőn két párhuzamos eljárásról számoltak be.

  1. Az NNI embercsempészés miatt nyomoz,
  2. az NVVH befolyással üzérkedés miatt. Az NVVH közlése szerint egy férfit felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével gyanúsítottak meg. A gyanú szerint politikai kapcsolatára és befolyására hivatkozva, közvetítőn keresztül jogtalan előnyt kért egy munkaerő-kölcsönző cég vezetőjétől. Cserébe azt ígérte, hogy a cég visszakerül a kiemelt foglalkoztatók nyilvántartásába.

A hivatal egyébként nem is közölte a gyanúsított nevét.

Magyar Péter miniszterelnök még sajtóinformációkra hivatkozva írt az őrizetbe vételről, ezt erősítette meg Orbán Viktor közlése. Közben a Fidesz Orbán Áront felvette a „politikai foglyokat” soroló listájára. A listán már szerepel Bús Balázs, Hankó Balázs, Varga-Bajusz Veronika és Seszták Miklós.

A védő szerint még nem tudni, hogy az ügyészség indítványoz-e bármilyen kényszerintézkedést Orbán Áronnal szemben.

Részletek

A rendőrség szerint hétfőn egy élettársi kapcsolatban élő férfit és nőt, valamint két feltételezett társukat fogták el Budapesten, Fóton és Dunakeszin. Mind a négyüket anyagi haszonszerzés céljából, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják. A nyomozás adatai szerint a csoport 2024-ben több hónapon keresztül szervezte vietnámi állampolgárok utaztatását. Toborzási díjat kértek, amely fejpénzként működött, és ezt egymás között osztották el. Ennek fejében segítettek a vietnámiaknak vízumhoz jutni a magyar külképviseleteken. A rendőrség szerint az eddigi adatok alapján több mint száz vietnámi állampolgár juthatott el így Nyugat-Európába. A többórás házkutatásokon dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le. Az akciót az Europol is támogatta. A hatóságok egyik gyanúsítottat sem nevezték meg. A HVG fotóriportere hétfő este lefényképezte Orbán Áront egy rendőrautóban, amikor a Gyorskocsi utcai fogdába szállították.

Előzmények

Orbán Áron vízumügyekben játszott szerepe 2024 októberében került a nyilvánosság elé. Akkor kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen a Miniszterelnöki Kabinetirodában beszélt Héjj Dáviddal, Orbán Viktor egyik bizalmasával. A Demokratikus Koalíció feljelentést tett, a Legfőbb Ügyészség azonban bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megszólalt Orbán Áron ügyvédje

orbán viktor

embercsempész

nni

magyar péter

nvvh

orbán áron

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Egyetlen dolog jöhet az ukrajnai háborús patthelyzetben – Resperger István az Arénában

Egyetlen dolog jöhet az ukrajnai háborús patthelyzetben – Resperger István az Arénában
Háromoldalú tárgyalások kezdődnek Oroszország, Ukrajna és Amerika részvételével Abu-Dzabiban. A fronton közben ott van egymással szemben a két, harcoló ország. Hogy meddig bírhatják a több mint négy éve húzódó fegyveres konfliktust, arról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központjának igazgatója.
Abu-dzabi béketárgyalások: a szakértő nem lát esélyt az áttörésre, de kisebb eredmények lehetnek

Abu-dzabi béketárgyalások: a szakértő nem lát esélyt az áttörésre, de kisebb eredmények lehetnek

Kisebb megállapodásokra van esély az abu-dzabi béketárgyalásokon, átfogó rendezésre azonban nem számít Demkó Attila. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programvezetője az orosz és az ukrán álláspontokról, az európai részvételről és a biztonsági garanciákról is beszélt az InfoRádióban.
 

Megkezdődött Abu-Dzabiban az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalások első fordulója

Donald Trump: Ukrajna máshogy fog kinézni a térképen a háború után

Alkotmányos vádeljárás az amerikai hadügyminiszter ellen

Európa már egy háború előszobájában lehet? Meglepő magyarázatot adott a szakértő

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyíltan kimondták az EKB döntéshozói: nem fogják megmenteni a francia kötvénypiacot

Nyíltan kimondták az EKB döntéshozói: nem fogják megmenteni a francia kötvénypiacot

Nem indokolják a francia államadóssággal kapcsolatos problémák az Európai Központi Bank (EKB) beavatkozását – jelentette ki Philip Lane, az intézmény vezető közgazdásza. A jegybankár szerint a kötvényállomány leépítésének ütemén sem kell változtatni, és a válságkezelő eszközök bevetésére sincs szükség, a költségvetési gondokat ugyanis magának a francia kormánynak kell megoldania - írta meg a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt

Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt

Egy csőtörés miatt akár több lakás is beázhat egy társasházban, a helyzet pedig különösen nehézzé válhat, ha a víz a felső szomszédtól érkezik, ő azonban nem elérhető.

BBC
Business Sport Travel Science
US military aircraft leave second UK base

US military aircraft leave second UK base

The departures come weeks after the US withdrew bombers from RAF Fairford airbase over a suspected Iran-linked security incident.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 10. 12:52
Megindult az eső, három méteres árhullám is jöhet a Tiszán
2026. november 10. 12:04
Kilenc háziorvosi rendelő beázik Pécsett az eső miatt, a rendelés szünetel
×
×