Megszólalt Orbán Áron ügyvédje

Egy Indexnek tett nyilatkozattal állt elő Orbán Áron – Orbán Viktor volt miniszterelnök testvére – ügyvédje, Schalkház Edit, aki az Index cikke szerint nyomatékosítja:

az előállított személy hetekkel elfogása előtt már levélben jelentkezett az NVVH-nál,

az előállításnak semmi köze Orbán Viktorhoz.

Mint az Infostart is megírta, Orbán Áront hétfőn vette őrizetbe a Nemzeti Nyomozó Iroda egy embercsempészési ügy miatt, Orbán Viktor ezt kommentálva kijelentette: valójában ő a jelenlegi kormány célpontja.

Orbán Áron az üggyel összefüggésben ügyvédje szerint közölte minden elérhetőségét, azt, hogyan és hol elérhető, de még a lakásában és cége székhelyén lévő iratokról, egyéb tárgyakról is tájékoztatást adott, amelyek egy esetleges kutatásnál fontosak lehetnek, ezért érthetetlen, hogy egy ilyen akció keretei között kellett elfogni Orbán Áront.

Az ügyvéd tisztázta: Orbán Áront az NNI őrizetbe vette, az NVVH viszont nem, azonban mind a két szerv kihallgatta, de az NVVH hatáskörét az ügyvéd vitatja, az embercsempészési ügy közvagyont nem érint.

A hatóságok hétfőn két párhuzamos eljárásról számoltak be.

Az NNI embercsempészés miatt nyomoz, az NVVH befolyással üzérkedés miatt. Az NVVH közlése szerint egy férfit felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével gyanúsítottak meg. A gyanú szerint politikai kapcsolatára és befolyására hivatkozva, közvetítőn keresztül jogtalan előnyt kért egy munkaerő-kölcsönző cég vezetőjétől. Cserébe azt ígérte, hogy a cég visszakerül a kiemelt foglalkoztatók nyilvántartásába.

A hivatal egyébként nem is közölte a gyanúsított nevét.

Magyar Péter miniszterelnök még sajtóinformációkra hivatkozva írt az őrizetbe vételről, ezt erősítette meg Orbán Viktor közlése. Közben a Fidesz Orbán Áront felvette a „politikai foglyokat” soroló listájára. A listán már szerepel Bús Balázs, Hankó Balázs, Varga-Bajusz Veronika és Seszták Miklós.

A védő szerint még nem tudni, hogy az ügyészség indítványoz-e bármilyen kényszerintézkedést Orbán Áronnal szemben.

Részletek

A rendőrség szerint hétfőn egy élettársi kapcsolatban élő férfit és nőt, valamint két feltételezett társukat fogták el Budapesten, Fóton és Dunakeszin. Mind a négyüket anyagi haszonszerzés céljából, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják. A nyomozás adatai szerint a csoport 2024-ben több hónapon keresztül szervezte vietnámi állampolgárok utaztatását. Toborzási díjat kértek, amely fejpénzként működött, és ezt egymás között osztották el. Ennek fejében segítettek a vietnámiaknak vízumhoz jutni a magyar külképviseleteken. A rendőrség szerint az eddigi adatok alapján több mint száz vietnámi állampolgár juthatott el így Nyugat-Európába. A többórás házkutatásokon dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le. Az akciót az Europol is támogatta. A hatóságok egyik gyanúsítottat sem nevezték meg. A HVG fotóriportere hétfő este lefényképezte Orbán Áront egy rendőrautóban, amikor a Gyorskocsi utcai fogdába szállították.

Előzmények

Orbán Áron vízumügyekben játszott szerepe 2024 októberében került a nyilvánosság elé. Akkor kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen a Miniszterelnöki Kabinetirodában beszélt Héjj Dáviddal, Orbán Viktor egyik bizalmasával. A Demokratikus Koalíció feljelentést tett, a Legfőbb Ügyészség azonban bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította.