ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.03
usd:
323.64
bux:
146018
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mauricio Pochettino amerikai szövetségi kapitány ünnepel, miután csapata 2-0-ra gyõzött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Egyesült Államok - Bosznia-Hercegovina mérkõzésen a Santa Clara-i San Francisco Bay Area Stadionban 2026. július 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Benjamin Fanjoy

Új jelölt van a Manchester United menedzseri posztjára

Infostart

Az ESPN értesülései szerint Mauricio Pochettino, az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitánya a legesélyesebb jelölt Michael Carrick utódlására a Manchester United kispadján. A brit sajtó szerint több mint valószínű, hogy a menedzsert meneszti a klub vezetése a napokban.

A United vezetősége – köztük Joel Glazer társelnök, Jim Ratcliffe kisebbségi tulajdonos, Omar Berrada vezérigazgató és Jason Wilcox sportigazgató – jelenleg értékeli Carrick helyzetét. A csapat Premier League-beli történelmének legrosszabb szezonkezdetét produkálta: 10 bajnoki mérkőzésen mindössze egyszer nyert, így jelenleg csupán egy pont választja el a tabella utolsó helyétől.

Bár a tárgyalások még zajlanak, és a következő napokban is folytatódnak, az ESPN úgy értesült: a klubnál már elfogadták, hogy a mutatott játék és az eredmények miatt edzőváltásra van szükség.

Az 54 éves Pochettino augusztusban hosszabbította meg szerződését az Egyesült Államok Labdarúgó-szövetségével 2030-ig, miután az idei világbajnokságon a nyolcaddöntőig vezette az amerikai válogatottat.

Az ESPN úgy tudja, hogy a Tottenham, a Chelsea és a Paris Saint-Germain korábbi edzőjének amerikai szerződésében szerepel egy 10 millió dolláros (7,4 millió fontos) kivásárlási záradék; ezt az összeget kellene kifizetnie a Manchester Unitednek az argentin szakember megszerzéséért.

A Newcastle korábbi menedzsere, Eddie Howe is a jelöltek között szerepel. Szintén a lehetséges opciók közé tartozik a jelenleg munka nélküli Julian Nagelsmann, valamint a legutóbb az Ipswich-nél tevékenykedő, korábban a MU stábjában is dolgozó Kieran McKenna is – akivel 2024-ben már készítettek interjút a poszt kapcsán –, és aki élvezi néhány döntéshozó támogatását az Old Traffordon.

Mégis Pochettino tűnik a legalkalmasabbnak – aki korábban már háromszor is pályázott a United kispadjára –, mivel ő rendelkezik azzal a Premier League-tapasztalattal és személyiséggel, amely ahhoz szükséges, hogy kivezesse a csapatot a veszélyzónából, és újra sikeres pályára állítsa a klubot.

Carrick nyáron írt alá kétéves szerződést a Unitednél, miután januárban megbízott vezetőedzőként átvette az irányítást, és a Bajnokok Ligája-indulást érő helyre vezette a csapatot.

Információk szerint a United vezetősége úgy ítélte meg, hogy Carrick – akinek korábban csak a másodosztályú (Championship) Middlesbrough-nál volt vezetőedzői tapasztalata – a múlt szezonban elért sikerei alapján megérdemelt egy hosszú távú megállapodást. A vezetőség tagjait azonban megdöbbentette a teljesítmény és az eredmények visszaesése az idei szezonban. Bár a múlt hónapban időt adtak a United korábbi középpályásának a helyzet rendezésére, Carrick a bizalom megerősítését követő négy mérkőzésből csupán egyet tudott megnyerni; források szerint pedig kilátásai immár egyre borúsabbak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Új jelölt van a Manchester United menedzseri posztjára

manchester united

michael carrick

mauricio pochettino

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Egyetlen dolog jöhet az ukrajnai háborús patthelyzetben – Resperger István az Arénában

Egyetlen dolog jöhet az ukrajnai háborús patthelyzetben – Resperger István az Arénában
Háromoldalú tárgyalások kezdődnek Oroszország, Ukrajna és Amerika részvételével Abu-Dzabiban. A fronton közben ott van egymással szemben a két, harcoló ország. Hogy meddig bírhatják a több mint négy éve húzódó fegyveres konfliktust, arról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központjának igazgatója.
Abu-dzabi béketárgyalások: a szakértő nem lát esélyt az áttörésre, de kisebb eredmények lehetnek

Abu-dzabi béketárgyalások: a szakértő nem lát esélyt az áttörésre, de kisebb eredmények lehetnek

Kisebb megállapodásokra van esély az abu-dzabi béketárgyalásokon, átfogó rendezésre azonban nem számít Demkó Attila. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programvezetője az orosz és az ukrán álláspontokról, az európai részvételről és a biztonsági garanciákról is beszélt az InfoRádióban.
 

Megkezdődött Abu-Dzabiban az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalások első fordulója

Donald Trump: Ukrajna máshogy fog kinézni a térképen a háború után

Alkotmányos vádeljárás az amerikai hadügyminiszter ellen

Európa már egy háború előszobájában lehet? Meglepő magyarázatot adott a szakértő

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyíltan kimondták az EKB döntéshozói: nem fogják megmenteni a francia kötvénypiacot

Nyíltan kimondták az EKB döntéshozói: nem fogják megmenteni a francia kötvénypiacot

Nem indokolják a francia államadóssággal kapcsolatos problémák az Európai Központi Bank (EKB) beavatkozását – jelentette ki Philip Lane, az intézmény vezető közgazdásza. A jegybankár szerint a kötvényállomány leépítésének ütemén sem kell változtatni, és a válságkezelő eszközök bevetésére sincs szükség, a költségvetési gondokat ugyanis magának a francia kormánynak kell megoldania - írta meg a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt

Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt

Egy csőtörés miatt akár több lakás is beázhat egy társasházban, a helyzet pedig különösen nehézzé válhat, ha a víz a felső szomszédtól érkezik, ő azonban nem elérhető.

BBC
Business Sport Travel Science
US military aircraft leave second UK base

US military aircraft leave second UK base

The departures come weeks after the US withdrew bombers from RAF Fairford airbase over a suspected Iran-linked security incident.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 10. 11:28
Szoboszlai az orvosi vizsgálatok után: kétséges a játéka
2026. november 10. 10:45
Bajnokok Bajnoka torna, a ma délután egyik fő száma – sport a tévében
×
×