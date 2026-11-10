Új jelölt van a Manchester United menedzseri posztjára

A United vezetősége – köztük Joel Glazer társelnök, Jim Ratcliffe kisebbségi tulajdonos, Omar Berrada vezérigazgató és Jason Wilcox sportigazgató – jelenleg értékeli Carrick helyzetét. A csapat Premier League-beli történelmének legrosszabb szezonkezdetét produkálta: 10 bajnoki mérkőzésen mindössze egyszer nyert, így jelenleg csupán egy pont választja el a tabella utolsó helyétől.

Bár a tárgyalások még zajlanak, és a következő napokban is folytatódnak, az ESPN úgy értesült: a klubnál már elfogadták, hogy a mutatott játék és az eredmények miatt edzőváltásra van szükség.

Az 54 éves Pochettino augusztusban hosszabbította meg szerződését az Egyesült Államok Labdarúgó-szövetségével 2030-ig, miután az idei világbajnokságon a nyolcaddöntőig vezette az amerikai válogatottat.

Az ESPN úgy tudja, hogy a Tottenham, a Chelsea és a Paris Saint-Germain korábbi edzőjének amerikai szerződésében szerepel egy 10 millió dolláros (7,4 millió fontos) kivásárlási záradék; ezt az összeget kellene kifizetnie a Manchester Unitednek az argentin szakember megszerzéséért.

A Newcastle korábbi menedzsere, Eddie Howe is a jelöltek között szerepel. Szintén a lehetséges opciók közé tartozik a jelenleg munka nélküli Julian Nagelsmann, valamint a legutóbb az Ipswich-nél tevékenykedő, korábban a MU stábjában is dolgozó Kieran McKenna is – akivel 2024-ben már készítettek interjút a poszt kapcsán –, és aki élvezi néhány döntéshozó támogatását az Old Traffordon.

Mégis Pochettino tűnik a legalkalmasabbnak – aki korábban már háromszor is pályázott a United kispadjára –, mivel ő rendelkezik azzal a Premier League-tapasztalattal és személyiséggel, amely ahhoz szükséges, hogy kivezesse a csapatot a veszélyzónából, és újra sikeres pályára állítsa a klubot.

Carrick nyáron írt alá kétéves szerződést a Unitednél, miután januárban megbízott vezetőedzőként átvette az irányítást, és a Bajnokok Ligája-indulást érő helyre vezette a csapatot.

Információk szerint a United vezetősége úgy ítélte meg, hogy Carrick – akinek korábban csak a másodosztályú (Championship) Middlesbrough-nál volt vezetőedzői tapasztalata – a múlt szezonban elért sikerei alapján megérdemelt egy hosszú távú megállapodást. A vezetőség tagjait azonban megdöbbentette a teljesítmény és az eredmények visszaesése az idei szezonban. Bár a múlt hónapban időt adtak a United korábbi középpályásának a helyzet rendezésére, Carrick a bizalom megerősítését követő négy mérkőzésből csupán egyet tudott megnyerni; források szerint pedig kilátásai immár egyre borúsabbak.