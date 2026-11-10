Autóval hajtottak neki a Fehér Házat védő kordonnak

Autó hajtott a Fehér Házat védő kordonnak a Lafayette Parkban helyi idő szerint hétfő délelőtt – írja a Sky News híradása nyomán a hvg.hu.

A rendőrség arról számolt be, hogy a sofőr „agresszívan viselkedett a rendfenntartókkal szemben”, de gyorsan ártalmatlanná tették és megbilincselték. A titkosszolgálat tájékoztatása szerint a washingtoni rendőrség szakemberei a biztonság kedvéért átvizsgálják a járművet.

Ezzel szinte egy időben egy másik férfi is megpróbált átjutni az úttorlaszon, ám ő gyalogosan. A rendőrök őt is rövid időn belül elfogták. A hatóság mindkét esetet vizsgálja, valamint azt is, hogy van-e összefüggés a kettő között.

Donald Trump elnök az incidensek idején a Fehér Házban tartózkodott.