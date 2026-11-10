Több mint 400 ezer család kap most 50 ezer forintos utalványokat

A Magyar Posta Zrt. közlése szerint az ország egész területén ütemezetten, de legkésőbb november 30-ig zajlik a kézbesítés.

Az iskolakezdési támogatás második, 50 000 forintos részlete ezúttal utalvány formájában érkezik közel 417 000 jogosult részére – írták, hozzátéve, hogy ha egy család több gyermek után is jogosult iskolakezdési támogatásra, annak összege minden érintett gyermek után jár.

Közölték azt is, hogy az iskolakezdési utalvány kézbesítése a Magyar Államkincstár családtámogatási nyilvántartásában szereplő, aktuális címre történik. Ha az első kézbesítési kísérlet alkalmával nem tartózkodik átvételre jogosult személy a címen, a küldemény a következő munkanaptól átvehető a postán az értesítőn feltüntetett időpontig.

További információért a 1818-as kormányzati ügyfélvonal ingyenesen hívható – tették hozzá.