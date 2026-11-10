Gyilkosság történt egy óceánjárón, már az FBI is nyomoz

Az MSC Seascape óceánjáró, amely 2270 kabinjával csaknem 5900 utas szállítására alkalmas, a texasi Galvestonból indult útnak, de a haláleset miatt röviddel később vissza kellett fordulnia.

A hajót üzemeltető MSC Cruises közlése szerint a hatóságok utasítását követve tértek vissza a kikötőbe.

Az FBI az X közösségi platformon számolt be arról, hogy gyilkosság gyanúja miatt indult nyomozás, és az ügyben egy gyanúsítottat már őrizetbe vettek. Arra azonban nem tért ki a szövetségi nyomozóhatóság, hogy vádat emeltek-e a gyanúsított ellen, akinek nevét sem hozták nyilvánosságra arra hivatkozva, hogy előbb az áldozat családját akarják értesíteni.

A hajótársaság közlése szerint a karib-tengeri, 5-7 éjszakás körutazásra indult óceánjáró hétfőn délután folytathatta útját.

Az óceánjárókon ritkán fordul elő gyilkosság. Idén egy esetben emeltek vádat egy kamasz ellen, aki megerőszakolta és meggyilkolta 18 éves mostohanővérét a Florida partjainál hajózó Carnival Cruise egy óceánjáróján.