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Gyilkosság történt egy óceánjárón, már az FBI is nyomoz

Infostart / MTI

Egy Texasból indult óceánjárón történt feltételezett gyilkosság miatt indított nyomozást az FBI, amely hétfőn azt is bejelentette, hogy egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

Az MSC Seascape óceánjáró, amely 2270 kabinjával csaknem 5900 utas szállítására alkalmas, a texasi Galvestonból indult útnak, de a haláleset miatt röviddel később vissza kellett fordulnia.

A hajót üzemeltető MSC Cruises közlése szerint a hatóságok utasítását követve tértek vissza a kikötőbe.

Az FBI az X közösségi platformon számolt be arról, hogy gyilkosság gyanúja miatt indult nyomozás, és az ügyben egy gyanúsítottat már őrizetbe vettek. Arra azonban nem tért ki a szövetségi nyomozóhatóság, hogy vádat emeltek-e a gyanúsított ellen, akinek nevét sem hozták nyilvánosságra arra hivatkozva, hogy előbb az áldozat családját akarják értesíteni.

A hajótársaság közlése szerint a karib-tengeri, 5-7 éjszakás körutazásra indult óceánjáró hétfőn délután folytathatta útját.

Az óceánjárókon ritkán fordul elő gyilkosság. Idén egy esetben emeltek vádat egy kamasz ellen, aki megerőszakolta és meggyilkolta 18 éves mostohanővérét a Florida partjainál hajózó Carnival Cruise egy óceánjáróján.

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