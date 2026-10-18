ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.29
usd:
323.23
bux:
145471.12
2026. október 18. vasárnap Lukács
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter: Orbán Viktor az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról beszélt nevetgélve

Infostart / MTI

Orbán Viktor vasárnap a fizetős DPK-táborban fegyveres lázadásról, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásról beszélt nevetgélve. Ez az egyik legsúlyosabb állam elleni bűncselekmény – kommentálta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon a Fidesz elnökének vasárnapi lakiteleki megnyilatkozását.

Magyar Péter kiemelte, hogy a büntető törvénykönyv szerint aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

A törvény másik bekezdése szerint aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – tette hozzá a miniszterelnök.

A bejegyzéshez csatolta azt a videórészletet, amely a volt miniszterelnökkel készült beszélgetés vonatkozó részét rögzíti. Ebben Orbán Viktor a korábban meghirdetett „nemzeti ellenállásra" vonatkozó kérdésre azt mondja: az ország még nem, de ők alkalmas állapotban vannak erre, „itt kioszthatnánk a megfelelő eszközöket", "kinek mi jut, tompább, élesebb, nem ez a kérdés".

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: Orbán Viktor az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról beszélt nevetgélve

orbán viktor

magyar péter

dpk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tovább láthatók a felbecsülhetetlen és rejtélyes ritkaságok az Akadémián

Tovább láthatók a felbecsülhetetlen és rejtélyes ritkaságok az Akadémián

A Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriuma alkalmából rendezett 200 év kincsei című kiállítás tovább, jövő márciusig várja a látogatókat, akik olyan ritkaságokat tekinthetnek meg, mint a Szózat kézirata vagy a rejtélyes Rohonci kódex, de a 19. századi portréfestészet remekei is várják az érdeklődőket a patinás épületben.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.19. hétfő, 18:00
Zalai Csaba
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos zavargások Franciaországban és más európai államokban – Percről percre követjük az eseményeket

Súlyos zavargások Franciaországban és más európai államokban – Percről percre követjük az eseményeket

Szombaton tömegek tüntettek Franciaországban, Belgiumban, Olaszországban és Portugáliában a megélhetési költségek emelkedése miatt. Franciaországban több városban erőszakba fordultak a megmozdulások: fosztogatások és gyújtogatások történtek, Limoges történelmi városházája nagyrészt megsemmisült, a hatóságok pedig mintegy 1800 embert állítottak elő. Ebben a cikkünkben percről percre követjük a vasárnapi eseményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kutyások, figyelem! Virágzik Magyarország egyik legmérgezőbb növénye, minden állatra halálos veszélyt jelent

Kutyások, figyelem! Virágzik Magyarország egyik legmérgezőbb növénye, minden állatra halálos veszélyt jelent

Országszerte virágzik hazánk egyik legmérgezőbb növénye, az őszi kikerics.

BBC
Business Sport Travel Science
Burnt out cars and shattered glass on Paris streets after protests turn to riots and looting

Burnt out cars and shattered glass on Paris streets after protests turn to riots and looting

Around 1,800 people were arrested after nationwide protests saw outbreaks of violence and vandalism.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 18. 15:26
Így változik a kórházban hagyott csecsemők sorsa a módosított gyermekvédelmi törvény szerint
2026. október 18. 15:08
Rétvári Bence: online petíciót indít a KDNP a "gendertörvény" ellen
×
×