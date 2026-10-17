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Választási szavazóurna a magyar államcímerrel és szavazóborítékkal.
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

A Fidesz helyére lépne a Munkaspárt a kisvárosban, de a Tisza sem hagyja magát

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Időközi önkormányzati választást tartanak október 18-án, vasárnap Püspökladány 7-es számú egyéni választókerületében. A tét a képviselő-testületi többség megszerzése, a voksolás politikai érdekessége pedig, hogy a Munkáspárt aspiránsa is megküzd a mandátumért a hivatalosan függetlenként induló, de egyértelmű politikai kötődéssel rendelkező jelöltekkel.

A szavazást azért kellett kiírni, mert június 25-én a város nehéz gazdasági helyzetére hivatkozva lemondott Varga Zoltán (Fidesz–KDNP) alpolgármesteri és képviselői tisztségéről.

Távozásával

felborult a testületben korábban kialakult, 6-6 arányú egyensúly a fideszes és az ellenzéki képviselők között,

így a mostani eredmény döntheti el a jövőbeli erőviszonyokat a városvezetésben.

A mintegy 1270 szavazásra jogosult helybéli három jelölt közül választhat – a valasztas.hu adatai szerint.

Indulók, és akik mögöttük állnak

A Magyar Munkáspárt színeiben Balogh György indul, aki szórólapja szerint nem helybéli, hanem hajdúszoboszlói kötődésű.

Két további jelölt hivatalosan függetlenként méretteti meg magát, ám politikai hátterük ismert a választók előtt.

Tőke László 2019-ben még a Fidesz–KDNP színeiben indult ugyanebben a körzetben, míg Szilágyi András a helyi Őrdaru Tisza Sziget támogatását élvezi – írja a haon.hu.

A szavazóhelyiségek – a Karcagi utcai Nyitnikék Óvoda és a Petőfi utcai Gellér Sándor Sportcentrum – reggel 6 és 19 óra között tartanak nyitva. A szavazáshoz érvényes fényképes személyazonosító okmány és lakcímkártya szükséges.

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Kezdőlap    Belföld    A Fidesz helyére lépne a Munkaspárt a kisvárosban, de a Tisza sem hagyja magát

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A Fidesz helyére lépne a Munkaspárt a kisvárosban, de a Tisza sem hagyja magát

A Fidesz helyére lépne a Munkaspárt a kisvárosban, de a Tisza sem hagyja magát
Időközi önkormányzati választást tartanak október 18-án, vasárnap Püspökladány 7-es számú egyéni választókerületében. A tét a képviselő-testületi többség megszerzése, a voksolás politikai érdekessége pedig, hogy a Munkáspárt aspiránsa is megküzd a mandátumért a hivatalosan függetlenként induló, de egyértelmű politikai kötődéssel rendelkező jelöltekkel.
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