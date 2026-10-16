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Online pénztárgép egy debreceni üzletben 2014. január 7-én. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt javasolja a pénztárgép-cserét figyelemmel kísérő munkabizottságnak, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes gépekre való átálláshoz biztosítandó állami támogatás igénybevételének határideje január 31. legyen.
Nyitókép: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Onlie pénztárgépek – Újabb ablakot nyit ki a NAV

Infostart / MTI

Október közepétől újabb, az e-pénztárgépeket érintő funkcióval bővül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénztárgépadatok lekérdezését biztosító szolgáltatása.

A fejlesztés elsőként tesztkörnyezetben lesz elérhető, végleges bevezetése pedig elsősorban a könyvelők és a vállalkozások munkáját könnyítheti meg – jelentette be pénteki közleményében az adóhatóság.

A NAV fejlesztésével a vállalkozások már nemcsak online pénztárgépeik, hanem e-pénztárgépeik adatait is közvetlenül lekérdezhetik saját könyvelőprogramjaikból vagy ügyviteli alkalmazásaikból. Az új lehetőség elsősorban a könyvelők és a vállalkozások munkáját könnyítheti meg: támogatja a pénztárgépi bevételek automatizált könyvelését, az értékesítési adatok elemzését, valamint kimutatások és statisztikák készítését – írta a NAV.

Az online pénztárgépek adatainak gép-gép kapcsolaton (M2M) keresztüli lekérdezését a NAV 2023-ban vezette be. A mostani bővítéssel már az e-pénztárgépek bizonylatainak adatai is elérhetők ezen a kommunikációs csatornán. A szolgáltatás használatához a NAV Felhasználókezelőben létrehozott, megfelelő jogosultságú technikai felhasználó szükséges. Aki már most is lekérdezi az online pénztárgépek adatait, annak nem kell újra regisztrálnia vagy külön jogosultságot igényelnie. Az új adatok eléréséhez ugyanakkor az eddig használt szoftvert fejleszteni kell – hívta fel a figyelmet a hivatal.

A fejlesztés tesztkörnyezetben október második felétől lesz elérhető. A kapcsolódáshoz szükséges műszaki specifikációt és fejlesztői dokumentációt a NAV a GitHub felhőalapú platformon teszi közzé, ahol a szoftverfejlesztők a tesztelés tapasztalatait és javaslataikat is megoszthatják.

Az új szolgáltatásról és a technikai feltételekről részletes tájékoztatás olvasható a NAV honlapján.

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Kezdőlap    Belföld    Onlie pénztárgépek – Újabb ablakot nyit ki a NAV

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