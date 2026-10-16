Onlie pénztárgépek – Újabb ablakot nyit ki a NAV

A fejlesztés elsőként tesztkörnyezetben lesz elérhető, végleges bevezetése pedig elsősorban a könyvelők és a vállalkozások munkáját könnyítheti meg – jelentette be pénteki közleményében az adóhatóság.

A NAV fejlesztésével a vállalkozások már nemcsak online pénztárgépeik, hanem e-pénztárgépeik adatait is közvetlenül lekérdezhetik saját könyvelőprogramjaikból vagy ügyviteli alkalmazásaikból. Az új lehetőség elsősorban a könyvelők és a vállalkozások munkáját könnyítheti meg: támogatja a pénztárgépi bevételek automatizált könyvelését, az értékesítési adatok elemzését, valamint kimutatások és statisztikák készítését – írta a NAV.

Az online pénztárgépek adatainak gép-gép kapcsolaton (M2M) keresztüli lekérdezését a NAV 2023-ban vezette be. A mostani bővítéssel már az e-pénztárgépek bizonylatainak adatai is elérhetők ezen a kommunikációs csatornán. A szolgáltatás használatához a NAV Felhasználókezelőben létrehozott, megfelelő jogosultságú technikai felhasználó szükséges. Aki már most is lekérdezi az online pénztárgépek adatait, annak nem kell újra regisztrálnia vagy külön jogosultságot igényelnie. Az új adatok eléréséhez ugyanakkor az eddig használt szoftvert fejleszteni kell – hívta fel a figyelmet a hivatal.

A fejlesztés tesztkörnyezetben október második felétől lesz elérhető. A kapcsolódáshoz szükséges műszaki specifikációt és fejlesztői dokumentációt a NAV a GitHub felhőalapú platformon teszi közzé, ahol a szoftverfejlesztők a tesztelés tapasztalatait és javaslataikat is megoszthatják.

Az új szolgáltatásról és a technikai feltételekről részletes tájékoztatás olvasható a NAV honlapján.