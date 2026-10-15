Rossz hír érkezett a koronavírusról

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján tudatta: az év 41. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus-koncentrációja országos szinten a múlt hetihez hasonlóan a mérsékelt tartományban van.

Az örökítőanyag Debrecen, Budapest Központi, Budapest Dél-Pesti, Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító telepek, Budapest agglomerációjába tartozó települések, Salgótarján, Békéscsaba, Szeged, Szekszárd, Miskolc, Zalaegerszeg, Tatabánya, Pécs és Székesfehérvár mintájában volt kimutatható.

A több hete pozitív eredményt mutató mintavételi helyek közül emelkedés Békéscsabán, Budapest agglomerációjába tartozó településeken, Debrecenben, Pécsen, Szegeden és Tatabányán volt tapasztalható.

Az örökítőanyag koncentrációja Zalaegerszeg, Szolnok, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, valamint Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában és az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban.