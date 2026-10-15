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Toroczkai László, a testület Mi Hazánk párti elnöke (k) és Gyöngyösi István, a testület Tisza párti alelnöke (középen, b) a végrehajtási visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság ülésén az Országházban 2026. október 15-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Navracsics Tibort és Varga Juditot is meghallgatja a végrehajtási vizsgálóbizottság

Infostart / MTI

Hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastagh Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága csütörtöki budapesti ülésén.

A testület továbbá döntött Répássy Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kiss Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is.

Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét, Varga Juditot, Répássy Róbertet és Kiss Ferencet személyesen, a testület október 28-án és november 13-án sorra kerülő ülésén kívánja meghallgatni a bizottság, míg Dávid Ibolyától és Vastagh Páltól írásbeli nyilatkozatot várnak, amelynek határideje november 9.

Az ülés elején Toroczkai László (Mi Hazánk), a bizottság elnöke jelezte, hogy szükségesnek tartja Fürcht Pálnak, a Központi Nyomozó Főügyészség volt főügyészének meghallgatását is, ám erről nem döntött a bizottság.

Mint mondta: úgy érzékeli, hogy az elmúlt napokban történt bejelentések, illetve sajtóhírek miatt a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjének szóbeli meghallgatása is aktuálissá válik.

Hozzátette: ezért a nyilvánosságon keresztül is szeretne üzenni a korábbi főügyésznek, hogy szeretettel várják a jelentkezését az Országgyűlés Hivatalánál, illetve a vizsgálóbizottságnál.

„Egészen biztos vagyok abban (...), hogy tud releváns információkkal szolgálni a végrehajtómaffia működésével kapcsolatban” – fogalmazott.

Kiss Ferenc meghallgatásának szükségességét azzal indokolta, hogy az elmúlt több mint egy évtizedben folytatott tényfeltáró munkája nyomán már a sajtónak is nyilatkozott a „végrehajtói maffia” tevékenységéről, arról, hogy miként adták-vették pénzért a végrehajtói helyeket. Ezt többórányi titokban rögzített hangfelvétellel is tudja bizonyítani – tette hozzá.

Egészen biztos vagyok abban, hogy még az eddig a nyilvánosság által megismert információkon túl is tud információkat szolgáltatni a vizsgálóbizottság számára – mondta a bizottsági elnök.

Hozzáfűzte, hogy az érintett személyeket, „különösen a végrehajtási rendszer jogszabályi, intézményi, felügyeleti és pénzügyi működésének átfogó feltárása, valamint a Schadl-Völner ügyben is felmerülő kinevezési, díjazási és politikai befolyásolási mechanizmusok megismerése” érdekében kívánja meghallgatni, illetve nyilatkozatra kötelezni a testület.

Végül emlékeztetett arra, hogy a munkaterv szerint több mint 60 személyt kívánnak szóban meghallgatni, illetve írásbeli nyilatkozatra kérni a következő hónapokban.

A vizsgálat nyomán javaslatot kívánnak tenni az Országgyűlés számára az új és a jelenlegi gyakorlatnál sokkal jobb, emberségesebb nonprofit végrehajtási rendszer kialakítására – mondta Toroczkai László.

A hat volt igazságügyi miniszter közül ötnek, illetve Répássy Róbertnek és Kiss Ferencnek a meghallgatásáról és nyilatkoztatásáról egyhangúlag döntött a bizottság. Tuzson Bence esetében a KDNP képviselője, Nacsa Lőrinc, aki helyettesítőként Balla György (Fidesz) nevében is szavazott, tartózkodott.

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Kezdőlap    Belföld    Navracsics Tibort és Varga Juditot is meghallgatja a végrehajtási vizsgálóbizottság

toroczkai lászló

végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság

igazságügyi miniszterek

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