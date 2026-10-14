Hárommilliárdos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség

Az Orbán-kormány mintegy hárommilliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül, három nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzési eljárást a koronavírus-járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot 2040-ig titkosították, a határozaton kézírással szerepelt, ki kapja a megbízást – közölték.

A szerződés tárgya a „koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozása érdekében amerikai egyesült államokbeli innovációk, high-tech megoldások hazai meghonosításához kapcsolódó tanácsadás" volt. A kormány az egyesült államokbeli EAC International, Inc. (jogutódlással EuroAtlantic Consulting & Investment, Inc.) nevű céggel szerződött, amelynek tulajdonosa és vezérigazgatója akkor Fellegi Tamás volt, aki korábban, a második Orbán-kormány idején, 2010-2011-ben nemzeti fejlesztési miniszteri, majd 2012 júniusáig az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszteri posztot töltötte be.

Az EuroAtlantic nevű tanácsadó céget Fellegi még minisztersége előtt alapította, majd politikai karrierje után visszatért a tanácsadáshoz. Ebben a minőségében kötötte meg azt a tanácsadói szerződést az Orbán-kormánnyal 2021-ben, amely négy év alatt összesen nettó 6 640 000 amerikai dollárt, a tényleges kifizetések szerint bruttó 2,97 milliárd forintot juttatott a volt miniszter tulajdonában álló egyesült államokbeli cégnek, az EAC Internationalnek.

A titkosított kormányhatározat szerint a szerződés előkészítésével a Miniszterelnökséget bízták meg, a kézzel teleírt határozaton pedig már a döntés napján szerepel az, hogy melyik cégtől kell ajánlatot kérni, és szerepel rajta Fellegi Tamás neve, telefonszáma, és aznapi aláírása is arról, hogy az „iratban foglaltakat" megismerte.

A kormányhatározat hátoldalán lévő feljegyzés is a volt miniszter cégét ajánlja a megbízásra, a kormányhatározat iktatásának napján pedig kézírásos javaslatban szerepel, hogy kizárólag ettől az egy cégtől kérjenek árajánlatot. A kiválasztási szempontokat a cég akkori vezérigazgatójának szakmai életútjához igazították. A kormányhatározat iktatásától a szerződés aláírásáig három nap telt el. „Így erős a gyanú, hogy a közel hárommilliárdos megbízás sorsa már a beszerzés előtt eldőlt" – áll a közleményben.

A szerződést miniszteri döntés alapján mentesítették a közbeszerzés alól. Erre az egészségügyi törvény kizárólag járvány elleni védekezés kapcsán sürgős szükség esetén, egészségügyi válsághelyzetben ad lehetőséget. A kérelmet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter adta be a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs felé. A mentesítést az egészségügyért felelős belügyminiszter, Pintér Sándor adta meg, „holott semmi nem magyarázza, miben járult hozzá a vírus elleni egészségügyi védekezéshez az, hogy az Orbán-kormány volt miniszterének cége gazdaság- és üzletfejlesztési tanácsadást, valamint befektetői kapcsolatépítést kínált a kormánynak amerikai innovációk és high-tech megoldások meghonosításához. Mivel a tanácsadói szerződés a válsághelyzetet évekkel túlélve, 2025 januárjáig maradt hatályban, ezért a Miniszterelnökség szerint felveti a hivatali visszaélés gyanúját a járványügyi védekezéshez sem tárgyában, sem idejében nem kapcsolódó szolgáltatás beszerzése" – olvasható a közleményben.

Szintén felveti a hivatali visszaélés gyanúját az, hogy a beszerzéssel kapcsolatos iratokat titkosították, és azok minősítését évekkel a koronavírus-járvány után is fenntartották. „Ráadásul a gyanú szerint a közpénzből fizetett szolgáltatások túlnyomó része nem a szerződésben meghatározott feladatot szolgálta" – fűzték hozzá a közleményben.

A Miniszterelnökség korábban rendelt hasonló témában szolgáltatást másik cégtől negyedévente 10 millió forintért. Később azonban a volt miniszterhez köthető céggel már negyedévente 142-160 millió forintért szerződtek.

Az átvilágítás során előkerült egy teljesítési jelentésen felejtett cetli is, amin arra kérik a Miniszterelnökség egyik államtitkárát, hogy írja alá a dokumentumot, amit majd az EAC International képviselője utólag fog aláírni. Ez arra utal, hogy nem volt érdemi ellenőrzés a teljesítés elfogadása és a díj kifizetése között, és mindez csak formális aláíráson alapulhatott – közölték.

A Miniszterelnökség szerint az átvilágítás során feltárt körülmények megalapozottan vetik fel azt a gyanút, hogy a beszerzést verseny és valódi jogalap nélkül, a nyilvánosság kizárásával bonyolították le, a közpénzből kifizetett ellenérték nem állt arányban a ténylegesen nyújtott szolgáltatással, továbbá a szerződésről szóló iratok, az átvilágítás során előkerült kézírásos dokumentumok alapján felmerül a gyanú, hogy a többmilliárdos állami tanácsadói megbízás nyertesét már a beszerzési eljárás előtt kiválasztották.

A Miniszterelnökség a birtokában lévő teljes iratanyagot átadta a nyomozó hatóságnak a nyomozás elrendelésére - áll a közleményben.