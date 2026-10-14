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Asian doctor and an assistant in the operating room for surgical venous vascular surgery clinic in hospital.
Nyitókép: ake1150sb/Getty Images

Ezért lenne fontos, hogy többen tudjanak az élődonoros átültetésről

Infostart / InfoRádió

Az élődonoros szervátültetés több betegnek adhat esélyt, a szervadományozásról pedig már az iskolákban többet kellene beszélni – erről beszélt az InfoRádióban a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért kuratóriumi elnöke.

„Az élődonoros szervátültetés a világon mindenhol előtérbe került már, mivel az látható, hogy csökken a cadaver-, azaz halott donorok száma. Úgyhogy világszerte nagy hangsúlyt fektetnek azon ismeretek terjesztésére, hogy élő személyek is segíthetnek másokon” – mondta az InfoRádióban Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért kuratóriumi elnöke.

Jelentősen megkönnyíti a szervátültetést az arra rászorulók számára az élő donor, hiszen hamarabb juthatnak a szükséges szervhez, nem kell éveket várniuk

– húzta alá a kuratóriumi elnök, hozzátéve, hogy ugyanez a halott donoros átültetéseket is segíti, hiszen annyival nő azoknak az esélye a szervhez jutásra, akik ilyen jellegűre várnak.

Szalamanov Zsuzsa úgy látja, jelenleg hazánkban nemigen van akadálya a szervátültetésnek, mert minden kórház, amelyik rendelkezik megfelelő intenzív terápiás osztállyal, jelenthetne donort, ezzel együtt kevés a donorjelentés. Mint mondta, a Szervkoordinációs Iroda mindent megtesz a számok növelése érdekében, például edukációs előadásokat tartanak. A kuratóriumi elnök egyetért azzal, hogy

oktatással, a köztudatba való integrálással lehetne változtatni az emberek hozzáállásán, és mint azt kiemelte, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért már évekkel ezelőtt megkezdte a munkát.

Országszerte iskolákban, szakközépiskolákban tartottak előadásokat, leginkább egészségnapokon és más rendezvényeken. Ilyenkor sokszor egész aulák teltek meg a kíváncsi tanulókkal, és Szalamanov Zsuzsa visszaemlékezve elárulta, volt olyan év, amikor 10 intézményt is felkeresett. Megjegyezte, ma már nincs ereje az országot járni, pedig valakinek folytatni kellene.

Az elnök kiemelte, az alapítvány Facebook-oldalán is volt egy sorozat a közelmúltban, amikor általános iskolákban jártak és rajzszakkörös diákoknak tartottak előadásokat. A gyerekeknek ezután a foglalkozáson az elhangzottakról, az élményeikről, érzéseikről kellett rajzot készíteniük, és mint mondta, fantasztikus rajzok születtek. Szalamanov Zsuzsa úgy véli, ezek a tanulók már biztosan elgondolkodtak a dolgon, és nem hiszi, hogy tiltakoznának a szervkivétel ellen.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Ezért lenne fontos, hogy többen tudjanak az élődonoros átültetésről

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