Újabb fideszes tiltakozó akció a Parlamentben

Megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettesét kedden az Országgyűlés. Ezzel kapcsolatban a Fidesz-frakció azt közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban.

„Az új ÁVH a Tisza Párt politikai rendőrsége, egy újkommunista önkényuralmi erőszakszervezet, amelyet politikai komisszárok vezetnek. Az új ÁVH minden tevékenysége politikai koncepciós eljárás. Ma már mindenki számára egyértelmű, amit a Fidesz–KDNP frakciószövetség a kezdetektől fogva mond. Az új ÁVH nem jogszerű, nem tisztességes és a legkevésbé sem pártatlan” – írta közleményében a frakció, mely szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) – amelyet nem neveznek nevén a közleményben – egy „újkommunista önkényuralmi erőszakszervezet”, amelynek egyetlen feladata a „tiszás egypártrendszer” felépítése és ennek érdekében a „rendszerellenes elemek” elleni harc.