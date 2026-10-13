NVVH, Bászna-ügy, médiatanács, ügynökakták – szavazásdömping az Országházban

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Döntés várható egyebek mellett a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az egészségügyről szóló és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról, továbbá az idei költségvetés módosításáról és a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról.

A képviselők szavazhatnak a Bászna Gabona Zrt. károsultjainak kárrendezésével összefüggésben az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvénymódosításáról. Döntés várható az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról.

A parlament megtárgyalja és dönt Gurzó Mária (Tisza) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi ügyében.

Az Országgyűlés megválaszthatja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új tagját.

A héttagú tanácsnak jelenleg négy tagja van, köztük Polyák Gábor elnök. A tanács elnöki posztjára pályázatot írtak ki; három-három tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tettek javaslatot. A szeptember 22-i választáson a Fidesz és a KDNP jelöltjeit nem választotta meg a parlament. A Mi Hazánk jelöltje Tóth Máté energiajogász megkapta a szükséges támogatást, de miután szeptember végén pártja alelnökévé választották lemondott. Helyére Radetzky Andrást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Médiatudományi Intézetének docensét, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. vezérigazgató-helyettesét javasolta az ellenzéki párt, a jelölését meg is szavazta hétfőn a művelődési bizottság.

A médiatanács tagjáról nyílt szavazáson, a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával dönthetnek; a frakciók által jelölt tagok megbízatása négy évre, de legfeljebb a következő Országgyűlés megalakulásáig tart.

Titkos szavazáson, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával megválaszthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnökhelyettesét. Az igazságügyi bizottság a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra Ötvös Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelési elnökhelyettesi tisztségre Gellért Károly Árpádot, a Miskolci Járási Ügyészség ügyészét, a fellebbviteli elnökhelyettesi posztra pedig Terhes Tibor Dávidot, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kirendelt ügyészét jelölte.

Az Országgyűlés augusztus 28-án választotta meg hat évre az NVVH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint. A többi elnökhelyettesi tisztségre kiírt pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, és szeptember elején újakat írtak ki. A Fidesz-, a KDNP- és a Mi Hazánk-frakció sem vett részt a jelölési-választási folyamatban.

Kivételes eljárásban tárgyalja és szavaz is a parlament az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvény módosításáról, miszerint október 20. helyett november 4-én válnak nyilvánossá az ügynökakták.

Ugyancsak kivételes eljárásban döntenek az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel a kereskedelmi gázolaj adó-visszatérítésének növelése érdekében a jövedéki adóról szóló törvény módosításáról, miszerint a kereskedelmi gázolaj esetén év végéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni.

Általános vita lesz a Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló törvény módosításáról, melynek alapján a jegybank felügyelőbizottsága (fb) a jövőben ellenőrizheti az MNB gazdasági társaságait, alapítványait is, továbbá belső ellenőrzési szervezetet működtet. A javaslat jelentősen csökkenti az fb elnökének és tagjainak tiszteletdíját.

Tárgyalják a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosítását, amelynek célja a korrupciós kockázatok csökkentése, illetve annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel.

Sürgős eljárásban tárgyalja a Ház a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területek módosítását. A preambulum szerint a pénzügyi és tulajdonlási viszonyok transzparenciájának biztosítása érdekében szükséges az átláthatóságot növelő intézkedések körének további bővítése egyebek mellett a zártkörű befektetési alapok – ideértve a magántőkealapokat és a kockázati tőkealapokat is – értékpapírtitoknak minősülő tényleges tulajdonosi adatainak jogszerű átadásának lehetővé tételével.

Utolsó napirendi pont a tiszás képviselők által benyújtott, az egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosítása. Ha a törvényjavaslatot elfogadja a parlament, akkor már idén munkaszüneti nap lehet ez a nap.