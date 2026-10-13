ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.81
usd:
326.43
bux:
0
2026. október 13. kedd Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. április 30-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

NVVH, Bászna-ügy, médiatanács, ügynökakták – szavazásdömping az Országházban

Infostart / MTI

Megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettesét kedden az Országgyűlés, amely újra elfogadhatja az államfő által visszaküldött, az egészségügyi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő törvényt. A parlament dönthet arról a törvénymódosításról is, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén év végéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni, és szavazhat a médiatanács új tagjáról.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Döntés várható egyebek mellett a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az egészségügyről szóló és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról, továbbá az idei költségvetés módosításáról és a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról.

A képviselők szavazhatnak a Bászna Gabona Zrt. károsultjainak kárrendezésével összefüggésben az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvénymódosításáról. Döntés várható az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról.

A parlament megtárgyalja és dönt Gurzó Mária (Tisza) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi ügyében.

Az Országgyűlés megválaszthatja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új tagját.

A héttagú tanácsnak jelenleg négy tagja van, köztük Polyák Gábor elnök. A tanács elnöki posztjára pályázatot írtak ki; három-három tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tettek javaslatot. A szeptember 22-i választáson a Fidesz és a KDNP jelöltjeit nem választotta meg a parlament. A Mi Hazánk jelöltje Tóth Máté energiajogász megkapta a szükséges támogatást, de miután szeptember végén pártja alelnökévé választották lemondott. Helyére Radetzky Andrást, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Médiatudományi Intézetének docensét, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. vezérigazgató-helyettesét javasolta az ellenzéki párt, a jelölését meg is szavazta hétfőn a művelődési bizottság.

A médiatanács tagjáról nyílt szavazáson, a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával dönthetnek; a frakciók által jelölt tagok megbízatása négy évre, de legfeljebb a következő Országgyűlés megalakulásáig tart.

Titkos szavazáson, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával megválaszthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnökhelyettesét. Az igazságügyi bizottság a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra Ötvös Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelési elnökhelyettesi tisztségre Gellért Károly Árpádot, a Miskolci Járási Ügyészség ügyészét, a fellebbviteli elnökhelyettesi posztra pedig Terhes Tibor Dávidot, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kirendelt ügyészét jelölte.

Az Országgyűlés augusztus 28-án választotta meg hat évre az NVVH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint. A többi elnökhelyettesi tisztségre kiírt pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, és szeptember elején újakat írtak ki. A Fidesz-, a KDNP- és a Mi Hazánk-frakció sem vett részt a jelölési-választási folyamatban.

Kivételes eljárásban tárgyalja és szavaz is a parlament az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvény módosításáról, miszerint október 20. helyett november 4-én válnak nyilvánossá az ügynökakták.

Ugyancsak kivételes eljárásban döntenek az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel a kereskedelmi gázolaj adó-visszatérítésének növelése érdekében a jövedéki adóról szóló törvény módosításáról, miszerint a kereskedelmi gázolaj esetén év végéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni.

Általános vita lesz a Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló törvény módosításáról, melynek alapján a jegybank felügyelőbizottsága (fb) a jövőben ellenőrizheti az MNB gazdasági társaságait, alapítványait is, továbbá belső ellenőrzési szervezetet működtet. A javaslat jelentősen csökkenti az fb elnökének és tagjainak tiszteletdíját.

Tárgyalják a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosítását, amelynek célja a korrupciós kockázatok csökkentése, illetve annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel.

Sürgős eljárásban tárgyalja a Ház a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területek módosítását. A preambulum szerint a pénzügyi és tulajdonlási viszonyok transzparenciájának biztosítása érdekében szükséges az átláthatóságot növelő intézkedések körének további bővítése egyebek mellett a zártkörű befektetési alapok – ideértve a magántőkealapokat és a kockázati tőkealapokat is – értékpapírtitoknak minősülő tényleges tulajdonosi adatainak jogszerű átadásának lehetővé tételével.

Utolsó napirendi pont a tiszás képviselők által benyújtott, az egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosítása. Ha a törvényjavaslatot elfogadja a parlament, akkor már idén munkaszüneti nap lehet ez a nap.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    NVVH, Bászna-ügy, médiatanács, ügynökakták – szavazásdömping az Országházban

országgyűlés

szavazás

kamarai tagság

nvvh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A lemorzsolódás nem „liberális blabla”, több lehetőség kell a tanároknak – Gloviczki Zoltán az iskolareform lehetőségeiről

A lemorzsolódás nem „liberális blabla”, több lehetőség kell a tanároknak – Gloviczki Zoltán az iskolareform lehetőségeiről
Nahalka István oktatáskutató után újabb szakember fejtette ki véleményét az InfoRádióban a magyar iskolarendszer megújításáról. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, Gloviczki Zoltán volt helyettes államtitkár, az Oktatási Hivatal korábbi vezetője úgy látja, a túl nagy szabadság és a túlszabályozottság sem viszi előre ezt a területet. Szerinte a legfontosabb az lenne, hogy több lehetőséget kapjanak a helyi közösségek, a tanárok és az iskolák.
VIDEÓ
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyomás alatt a technológiai részvények - Mi várható ma a tőzsdéken?

Nyomás alatt a technológiai részvények - Mi várható ma a tőzsdéken?

Komolyabb eladási hullám söpört végig kedden az ázsiai tőzsdéken, miután ismét felerősödtek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői aggodalmak. Európában ugyanakkor többnyire folytatódhat az emelkedés. A magyar tőzsdén továbbra is elsősorban az OTP-re lesz érdemes figyelni, miután a hét elején folytatódott a bankrészvény felpattanása. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadta friss jelentését az IMF: a korábban vártnál jobban teljesíthet a magyar gazdaság, erre számíthatunk

Kiadta friss jelentését az IMF: a korábban vártnál jobban teljesíthet a magyar gazdaság, erre számíthatunk

A Nemzetközi Valutaalap áprilisi 1,7 százalékos előrejelzéséhez képest 1,9 százalékra emelte a magyar gazdaság idei növekedésére vonatkozó várakozását.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia's offensive ability is broken, Kyiv's former top general tells BBC

Russia's offensive ability is broken, Kyiv's former top general tells BBC

In his first interview since being forced from his post, Gen Syrskyi speaks about Ukraine's future in the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 13. 07:42
Milyen legyen az új kormány és az egyházak kapcsolata? Tarr Zoltán is válaszolt
2026. október 13. 07:05
Fidesz-kritika a Kárpátaljára is vonatkozó ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban
×
×