Több nagy bank is leállást hirdetett, szünetelni fog jó néhány szolgáltatás

A GIRO Zrt. központi rendszerének tervezett megújítása miatt 2026. október 18-án vasárnap hajnali 1 órától 3 óráig az OTP Bank által nyújtott azonnali fizetési szolgáltatásban a megbízások befogadása és feldolgozása szünetel, olvasható a magyar pénzintézet oldalán – írja a pénzintézet tájékoztatása alapján a 24.hu.

Ám nem az OTP az egyetlen, amelyiknél ilyen leállás várható, hiszen az Erste Bank közleménye arról számolt be, hogy ugyanezen időszak alatt az azonnali utalások indítása és fogadása átmenetileg szünetel majd.

A K&H is hasonló kimaradást jelentett a weboldalán: 2026. október 17-én 23:00 órától 2026. október 18-án 13:00 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog. Továbbá a pénzintézet elektronikus csatornái, így az internetbanki és mobilbanki alkalmazás, és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek.

Az MBH Bank is arról adott ki közleményt, hogy 2026. 10. 16. 22:00 és 2026. 10. 17. 02:00 óra között, valamint 2026. 10. 17. 19:00 és 21:00, továbbá 2026. 10. 18. 00:00 és 04:00 között az elektronikus csatornákon indított azonnali forintátutalási megbízások – ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is –, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) indítások / elutasítások / jóváhagyások elutasításra kerülhetnek. Az elutasított megbízásokról a Banktájékoztatást küld abban a rendszerben, amelyben a megbízást indították.

A lap hozzátette, az Unicredit és a Raiffeisen felületen nem jelent meg ezekhez hasonló, leállásról szóló bejelentés.