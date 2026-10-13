ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.19
usd:
325.63
bux:
143870.93
2026. október 13. kedd Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Keleti pályaudvar
Nyitókép: Wikipédia

Óriási vonatleállások sok vonalon, a problémát egy áramszedő törése okozta Kőbányán

Infostart

Egyes vonatok a kora reggeli órákban már 40 perces késésekkel közlekedtek. A Mávinform tájékoztatása szerint Kőbánya felső állomáson egy vonat áramszedője eltörött, ez okozta a problémákat. Az utasok jelentős változásokra számíthatnak a vonatközlekedésben, így érdemes tájékozódni.

Kőbánya felső állomáson egy vonat áramszedője eltörött, emiatt a Keleti pályaudvar – Rákos szakaszon csak jelentős korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok – számolt be róla a Mávinform a közösségi oldalán.

Mint írják, a hatvani és az újszászi vonalon hosszabb menetidőre, várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani.

A Keleti pályaudvar és Rákos között csak a békéscsabai IC-k közlekednek, Rákoson is megállnak. A többi járat jellemzően Rákoson fordul vissza.

A Keleti pályaudvar (Kerepesi út) és Rákos vasútállomás között pótlóbuszok is közlekednek. Kőbánya felső csak pótlóbusszal érhető el.

Rákos vasútállomáson valamennyi Örs vezér tere, Stadion felé tartó VOLÁN járat, valamint a 97E és a 169E autóbusz is megáll, a belváros eléréséhez ezeket a járatokat ajánlják.

A Magyar Nemzet azt írja: a helyreállítás várhatóan a délutáni órákig is eltarthat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Óriási vonatleállások sok vonalon, a problémát egy áramszedő törése okozta Kőbányán

műszaki hiba

keleti pályaudvar

késés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Strabag és a Duna Aszfalt konzorciuma kapott megbízást egy macedón autópályaszakasz építésére

A Strabag és a Duna Aszfalt konzorciuma kapott megbízást egy macedón autópályaszakasz építésére

A Strabag és a Duna Aszfalt konzorciuma 219 millió eurós infrastruktúra projektet valósít meg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank finanszírozásából Észak-Macedóniában. A 11,5 kilométeres hegyvidéki autópályához mintegy 370 méteres, kétjáratos alagút, két völgyhíd és 2x2 sávos kiépítéshez kapcsolódó infrastruktúra létesül, az elkészült útszakasz üzemeltetéséről és karbantartásáról pedig öt éven át a kivitelezők gondoskodnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Társadalmi egyeztetésen a kormány nyugdíjemelési terve: sok idős magyar a vártnál is nagyobb emelésre számíthat

Társadalmi egyeztetésen a kormány nyugdíjemelési terve: sok idős magyar a vártnál is nagyobb emelésre számíthat

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a nyugdíjemelési csomagot, amely az özvegyi nyugdíjakat, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat és az árvaellátást is érinti.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia's offensive ability is broken, Kyiv's former top general tells BBC

Russia's offensive ability is broken, Kyiv's former top general tells BBC

In his first interview since being forced from his post, Gen Syrskyi speaks about Ukraine's future in the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 13. 10:50
15 km-es torlódás alakult ki a sztrádán, a hídfelújítás az oka
2026. október 13. 10:37
Elfogadták a gyermekvédelmi törvényt is – országgyűlési döntések, Magyar Péter máris reagált
×
×