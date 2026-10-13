Óriási vonatleállások sok vonalon, a problémát egy áramszedő törése okozta Kőbányán

Kőbánya felső állomáson egy vonat áramszedője eltörött, emiatt a Keleti pályaudvar – Rákos szakaszon csak jelentős korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok – számolt be róla a Mávinform a közösségi oldalán.

Mint írják, a hatvani és az újszászi vonalon hosszabb menetidőre, várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani.

A Keleti pályaudvar és Rákos között csak a békéscsabai IC-k közlekednek, Rákoson is megállnak. A többi járat jellemzően Rákoson fordul vissza.

A Keleti pályaudvar (Kerepesi út) és Rákos vasútállomás között pótlóbuszok is közlekednek. Kőbánya felső csak pótlóbusszal érhető el.

Rákos vasútállomáson valamennyi Örs vezér tere, Stadion felé tartó VOLÁN járat, valamint a 97E és a 169E autóbusz is megáll, a belváros eléréséhez ezeket a járatokat ajánlják.

A Magyar Nemzet azt írja: a helyreállítás várhatóan a délutáni órákig is eltarthat.