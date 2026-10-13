Fidesz-kritika a Kárpátaljára is vonatkozó ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban

A Fidesz EP-képviselője szerint miközben Magyar Péter miniszterelnök azzal büszkélkedik, hogy az ukrán parlament olyan oktatási törvényt fogadott el, amely könnyebbé teszi a magyar gyerekek nyelvhasználatát Kárpátalján, „amit látunk, az a filmszínház következő felvonása”.

„Az elfogadott jogszabály csak részben fedi le a magyar közösségek által megfogalmazott, és az előző kormány által képviselt 11 pontos javaslatcsomagot.

Az elfogadott módosítások nem terjednek ki az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre”

– jegyezte meg az Európai Parlament fideszes képviselője.

A politikus úgy fogalmazott, a miniszterelnök posztjában hallgat arról, hogy a kormány egyúttal feloldotta a gyorsított ukrán csatlakozással kapcsolatos vétót. Hozzátette: mindezt úgy teszi, hogy a brüsszeli tervek alapján a tagállamoknak a jövőben nem is lenne lehetősége további vétókra a csatlakozási tárgyalások során.

„Magyar Péter arról is hallgat, hogy a következő hétéves uniós költségvetésben jelentősen csökkentenék a Magyarországnak járó kohéziós és agrártámogatásokat, hogy az így felszabaduló összeg jelentős részét az ukrán bővítésre és a háború finanszírozására fordítsák. A magyar kormány ez ellen sem lép fel” – írta.

Dömötör Csaba szerint ha a kormány feladja a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatos vétóját, azzal elveszti a lehetőséget arra, hogy a jövőben kiálljon a kárpátaljai közösségek mellett. Szerinte eközben hozzájárul ahhoz, hogy a magyar adófizetői pénzek Ukrajnába áramoljanak.