Bajos barackok: termékeket hívott vissza a Nébih

A visszahívás a Natur-Food Kft. által forgalmazott 100, valamint 200 grammos „NaturFood aszalt sárgabarackra” és a SPAR Magyarország Kft. által forgalmazott 200 grammos „SPAR aszalt sárgabarackra” vonatkozik.

Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás (esetenként súlyos) reakciót okozhat.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk elérhetőek a Nébih honlapján, a https://portal.nebih.gov.hu/termekvisszahivas oldalon.