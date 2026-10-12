Szomorú látványt nyújt a kiszáradt tó Magyarország egyik legszebb vidékén

A SEFAG Zrt. tájékoztatása szerint a jelentős vízszintcsökkenés többéves ciklusokban visszatérő probléma a területen.

Az idei tél gyér csapadéka miatt már a szezon kezdetén hiányzott a vízmennyiség mintegy fele, a nyári tartós kánikula és aszály pedig tovább súlyosbította a helyzetet.

A víz oxigéntartalmának drasztikus csökkenése miatt a halállomány megmentése érdekében 2026 nyarán mesterségesen is csökkentették a vízszintet,

a lehalászott több mázsányi halat pedig a Gyertyánosi Parkerdőben lévő Hódos-tóba telepítették át.

A mentőakciót követően a fennmaradó víz teljesen elpárolgott, így a tómeder végleg kiszáradt – olvasható a sonline.hu-n.

Kovácsné Kiss Zita, a SEFAG Zrt. kommunikációs referense elmondta: a tó záportározóként működik, így a meder újbóli feltöltődése és a vízszint helyreállása kizárólag a következő időszak csapadékviszonyaitól függ. Bár a kiszáradt, holdbéli tájra hasonlító meder átmenetileg megváltoztatta a környék arculatát, a Ropolyi-tó környezete a büfével és a kiépített pihenőhelyekkel továbbra is népszerű a kirándulók körében.

A kommentelők szerint azonban 2023-ban is hasonló volt a helyzet, sőt, van aki szerint most „a zsilipből kivették a deszkákat! Azt a kevés vizet is elengedte valaki, ami benne volt”.