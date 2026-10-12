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A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A Békemenet ugyan elmarad, de lesz helyette más – Magyar Péter már reagált is

Infostart

Az 56 Lángja Közhasznú Alapítvány október 23-án, a forradalom hetvenedik évfordulóján tartja majd a Nemzet Zászlója menetet a „No war, no gender, no migration – Isten, haza, család” jelmondattal.

Az 1956-os forradalom 70. évfordulóján A Nemzet Zászlója 1848 méter hosszú magyar nemzeti zászlóval és székely zászlóval tiszteleg a forradalom hősei előtt – írja az 56 Lángja Alapítvány közleménye nyomán az Index.

A Békemenet elmaradása nyomán hiányérzet maradhat azokban, akik az elmúlt években részt vettek a nemzeti összetartozást kifejező rendezvényeken. Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján az 56 Lángja Közhasznú Alapítvány nevéhez híven nagyszabású, felemelő megemlékezésre készül A Nemzet Zászlója zászlómenettel, tisztelegve a forradalom hősei és a magyar szabadság eszménye előtt – írta az alapítvány.

A rendezvény különlegessége egy 1848 méter hosszú, nemzeti színű zászló lesz, amihez a menet utolsó szakaszán egy székely zászló is társul. A zászlómenet a budai Duna-parton, a Gellért-hegy alatt, az 1956-os forradalom történetéhez szorosan kapcsolódó két helyszín között halad.

A menet mottója az lesz, hogy „No war, no gender, no migration – Isten, haza, család”. A rendezvény középpontjában a magyar nemzeti zászló tisztelete és a forradalom hőseire való emlékezés áll – tették hozzá. Az eseményt a hivatalos honlapján élőben közvetítik.

Magyar Péter kifejezte véleményét a rendezménnyel kapcsolatban

Magyar Péter miniszterelnök az esemény bejelentése után nem sokkal Facebook-posztban reagált: „A közpénzekkel kitömött fideszes hátország 1956 október 23. hetvenedik évfordulóján békemenet helyett »no war, no gender, no migration« jelszóval szervez vonulást” – fogalmazott. Hozzátette: „Mindig bebizonyítják, hogy van lejjebb.”

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Kezdőlap    Belföld    A Békemenet ugyan elmarad, de lesz helyette más – Magyar Péter már reagált is

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