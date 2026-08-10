Vitézy Dávid Egyiptomból jelentkezett be – persze szigorúan vasútügyben

Terepszemle Kairó Ramszesz főpályaudvarán – írta posztjában Vitézy Dávid közekedési és beruházási miniszter, mellyel Egyiptomból jelentkezett be.

A miniszter képet is közzétett magáról, amin mögötte a „Dunakeszi Járműjavító szorult helyzete miatt gyakran említett” egyik magyar készítésű vasúti szerelvény látható, melyek leszállított darabjai már forgalomban vannak az Asszuán felé tartó távolsági vonaton.

A sokat emlegetett egyiptomi vasúti kocsik egyik példánya a Dunakeszi Járműjavítóban. Fotó: Infostart

Vitézy Dávid arról is beszámolt, hogy vasárnap az egyiptomi állami vasút vezetőivel megtekintettek egy üzemet, ezen kívül a miniszter járt a közlekedési és a nagy egyiptomi múzeumban. Hétfőn pedig hivatalos tárgyalást fojtat majd az ország közlekedési miniszterével.