Vitézy Dávid Egyiptomból jelentkezett be – persze szigorúan vasútügyben

A közlekedési és beruházási miniszter az észak-afrikai országban van, és fotóval is megmutatta, hogy néznek ki a már szolgálatba állt, a Dunakeszi Járműjavítóban készült, és mostanában sokat emlegetett egyiptomi vasúti kocsik.
Terepszemle Kairó Ramszesz főpályaudvarán – írta posztjában Vitézy Dávid közekedési és beruházási miniszter, mellyel Egyiptomból jelentkezett be.
A miniszter képet is közzétett magáról, amin mögötte a „Dunakeszi Járműjavító szorult helyzete miatt gyakran említett” egyik magyar készítésű vasúti szerelvény látható, melyek leszállított darabjai már forgalomban vannak az Asszuán felé tartó távolsági vonaton.
Vitézy Dávid arról is beszámolt, hogy vasárnap az egyiptomi állami vasút vezetőivel megtekintettek egy üzemet, ezen kívül a miniszter járt a közlekedési és a nagy egyiptomi múzeumban. Hétfőn pedig hivatalos tárgyalást fojtat majd az ország közlekedési miniszterével.
Még egy turbina termelhet hétfő estétől – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Egy hete még az a veszély fenyegetett, hogy 44 év után először le kell kapcsolni az egész atomerőművet. A héten viszont megint óriási hőség lesz, és eső sem várható.
Az adatközpont-építési hullám finanszírozásában érdekelt bankok és vagyonkezelők egyre komolyabban veszik a helyi közösségek ellenállását és a belőle fakadó kockázatokat – derült ki a legnagyobb Wall Street-i pénzintézetek vezetőinek a nyilatkozataiból.