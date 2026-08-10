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Komló, 2026. április 25.Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendõ közlekedési és beruházási minisztere nyilatkozik újságíróknak a komlói vasútállomáson 2026. április 25-én. Vitézy Dávid kijelentette, hogy véget ér a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés idõszaka következik Magyarországon. A leendõ miniszter civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonallal kapcsolatos emlékmenet keretében.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Vitézy Dávid Egyiptomból jelentkezett be – persze szigorúan vasútügyben

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A közlekedési és beruházási miniszter az észak-afrikai országban van, és fotóval is megmutatta, hogy néznek ki a már szolgálatba állt, a Dunakeszi Járműjavítóban készült, és mostanában sokat emlegetett egyiptomi vasúti kocsik.

Terepszemle Kairó Ramszesz főpályaudvarán – írta posztjában Vitézy Dávid közekedési és beruházási miniszter, mellyel Egyiptomból jelentkezett be.

A miniszter képet is közzétett magáról, amin mögötte a „Dunakeszi Járműjavító szorult helyzete miatt gyakran említett” egyik magyar készítésű vasúti szerelvény látható, melyek leszállított darabjai már forgalomban vannak az Asszuán felé tartó távolsági vonaton.

A sokat emlegetett egyiptomi vasúti kocsik egyik példánya a Dunakeszi Járműjavítóban. Fotó: Infostart
A sokat emlegetett egyiptomi vasúti kocsik egyik példánya a Dunakeszi Járműjavítóban. Fotó: Infostart

Vitézy Dávid arról is beszámolt, hogy vasárnap az egyiptomi állami vasút vezetőivel megtekintettek egy üzemet, ezen kívül a miniszter járt a közlekedési és a nagy egyiptomi múzeumban. Hétfőn pedig hivatalos tárgyalást fojtat majd az ország közlekedési miniszterével.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid Egyiptomból jelentkezett be – persze szigorúan vasútügyben

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