ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.98
usd:
320.27
bux:
151272.07
2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Lezárták a 4-es főutat egy halálos baleset miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Összeütközött két személygépkocsi a 4-es főúton Debrecen határában péntek délután, egy ember a helyszínen meghalt, az érintett útszakaszt a rendőrök teljes szélességében lezárták.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint négy mentőegységet, köztük rohamkocsit is riasztottak az esethez, egy férfi azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kitartó és szakszerű újraélesztés ellenére a helyszínen életét vesztette.

A mentősök elláttak még egy nőt és egy férfit könnyebb zúzódások és horzsolások miatt, őket stabil állapotban további vizsgálatokra a debreceni baleseti centrumba szállították közölték.

A hajdú-bihari katasztrófavédelem sajtóügyeletese az MTI-nek azt mondta, a Külső Kassai úton történt balesetben egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk a tűzoltóknak.

Korábban a 80-as főúton történt tragédia pénteken: egy frontális ütközésben mindkét sofőr meghalt.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lezárták a 4-es főutat egy halálos baleset miatt

baleset

debrecen

tragédia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyalogos stratégiát fogadott el a Fővárosi Közgyűlés, csendes órák jöhetnek a játszótereken

Gyalogos stratégiát fogadott el a Fővárosi Közgyűlés, csendes órák jöhetnek a játszótereken
Kutyás alapítványok tevékenykedhetnek több idősek otthonában. Megválasztották az új Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Szerződésszegés miatt visszaveszik a gazdagréti Szent Angyalok Plébániától az ingyenesen használatába adott területet. Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, sorra születnek a döntések.
 

Karácsony Gergely bejelentést tett napirend előtt

Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni

Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni

Új fejezet kezdődik a magyar labdarúgó-válogatott életében ma este a Nemzetek Ligája nyitányával. A témában Csábi József, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya beszélt az InfoRádióban.
 

Az idén még veretlen magyar csapat az ukránokat fogadja

Lannert Judit üzent a fociszurkolóknak az esti válogatott meccs előtt

Szoboszlai Dominik: ha tehetném, minden nap válogatott focista lennék

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2007 óta nem látott szinten a 10 éves amerikai hozam - Mi történik a tőzsdéken?

2007 óta nem látott szinten a 10 éves amerikai hozam - Mi történik a tőzsdéken?

A befektetők ma is elsősorban az iráni fejleményekre és az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások alakulására figyelhetnek. A kötvénypiacon tovább fokozódott a feszültség: a 10 éves amerikai állampapír hozama 2007 óta nem látott szintre emelkedett, miközben a 30 éves hozam is tovább kapaszkodott. A hozamemelkedést a Fed szigorúbb hangvétele, az iráni háború miatt tartósan magas energiaárak és a vártnál erősebb gazdasági adatok egyaránt fűtik. Ma kisebb emelkedés látszott Európa tőzsdéin, és az Egyesült Államokban is optimista hangulatban zajlik a kereskedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentés érkezett az állampapírokról: így jár az, aki októbertől fekteti be a pénzét

Rendkívüli bejelentés érkezett az állampapírokról: így jár az, aki októbertől fekteti be a pénzét

Új FixMÁP és MÁP Plusz érkezik októberben, az Államadósság Kezelő Központ már közzétette az új sorozatok feltételeit.

BBC
Business Sport Travel Science
Man City found guilty of majority of 115 financial rule breaches - sources tell BBC

Man City found guilty of majority of 115 financial rule breaches - sources tell BBC

Reaction as sources tell BBC Sport that Man City have been found guilty of breaking the majority of financial rules they were accused of breaching.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 18:34
„Mire várnak?” – Magyar Péter kihallgatásokról írt
2026. szeptember 25. 18:22
Lannert Judit üzent a fociszurkolóknak az esti válogatott meccs előtt
×
×