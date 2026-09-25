Lezárták a 4-es főutat egy halálos baleset miatt

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint négy mentőegységet, köztük rohamkocsit is riasztottak az esethez, egy férfi azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kitartó és szakszerű újraélesztés ellenére a helyszínen életét vesztette.

A mentősök elláttak még egy nőt és egy férfit könnyebb zúzódások és horzsolások miatt, őket stabil állapotban további vizsgálatokra a debreceni baleseti centrumba szállították közölték.

A hajdú-bihari katasztrófavédelem sajtóügyeletese az MTI-nek azt mondta, a Külső Kassai úton történt balesetben egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk a tűzoltóknak.

Korábban a 80-as főúton történt tragédia pénteken: egy frontális ütközésben mindkét sofőr meghalt.

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