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Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Pályazár az M1-esen – súlyos baleset történt

Infostart / MTI

Baleset miatt áll az M1-es autópálya forgalma Levél térségében, a 163-as kilométernél pályazárat vezettek be - közölte a katasztrófavédelem.

A közlemény szerint két személyautó és egy kamion ütközött az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Az egyik autó az árokban állt meg, a másik és a kamion két sávot elfoglal, az országhatár felé vezető oldalon átmenetileg teljes útlezárás van – ismertették.

A három járműben négy ember utazott.

Az Útinform közlése szerint a torlódás meghaladja a három kilométert. Azt javasolják: aki teheti, térjen le a 160-as kilométernél lévő Mosonmagyaróvár-Szombathely csomópontban és a 168-as kilométernél, a Hegyeshalom-kelet csomópontban térjen vissza a sztrádára.

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