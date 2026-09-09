Pályazár az M1-esen – súlyos baleset történt

A közlemény szerint két személyautó és egy kamion ütközött az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Az egyik autó az árokban állt meg, a másik és a kamion két sávot elfoglal, az országhatár felé vezető oldalon átmenetileg teljes útlezárás van – ismertették.

A három járműben négy ember utazott.

Az Útinform közlése szerint a torlódás meghaladja a három kilométert. Azt javasolják: aki teheti, térjen le a 160-as kilométernél lévő Mosonmagyaróvár-Szombathely csomópontban és a 168-as kilométernél, a Hegyeshalom-kelet csomópontban térjen vissza a sztrádára.