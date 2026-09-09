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Egy autótulajdonos autópálya-matricát vásárol mobiltelefonjával Budapesten 2018. január 31-én. Éjfélkor lejár a 2017-ben vásárolt országos és megyei éves autópálya-matricák érvényessége.
Nyitókép: MTI Fotó: Bruzák Noémi

Megvan, mennyivel kerülhet többe az autópályázás 2027-ben

Infostart

A frissen megjelent augusztusi inflációs adat alapján már kiszámíthatók a 2027-re várható e-matrica-árak. A jelenleg hatályos szabályozás változatlansága esetén a legtöbb autópálya-matrica ára 1,3 százalékkal emelkedhet jövőre. A D1 kategóriában az éves országos matrica így várhatóan 62 560 forintba, az éves vármegyei matrica pedig 7 280 forintba kerülhet. Az autopalyamatrica.hu számítása szerint a pótdíjak is emelkednek.

A vonatkozó rendelet szerint áremelkedés esetén az előző évi díjakat az augusztusi éves fogyasztóiár-index emelkedésének megfelelő mértékben kell korrigálni, majd az eredményt tíz forintra kell kerekíteni. Ez azt jelenti, hogy ha a szabályozás 2027. január 1-jéig nem változik, a 2026-os normál díjakból és az 1,3 százalékos augusztusi inflációból már kiszámíthatók a következő évi várható összegek.

A napi matricák számítása eltér a többi terméktől. A rendelet szerint a D1, D2 és U kategóriában a napi jogosultság ára az adott kategória éves országos matricájának 9 százaléka, a D1M motorkerékpár-kategóriában pedig 4,5 százaléka. A tízforintos kerekítés eredménye ugyanakkor nem lépheti túl ezt a 9, illetve 4,5 százalékos határt. Ennek alapján jön ki például a D1-es személyautók várható 5 630 forintos napi díja.

Nemcsak a matricák, a pótdíjak is drágulhatnak

A matrica nélküli autópálya-használat következménye a pótdíj, hibásan megváltott alacsonyabb kategória esetén pedig a pótdíjkülönbözet.

A pótdíjak emelkedése nem véletlenül követi a matricaárak változását. A jelenlegi szabályozás szerint az alap pótdíj a D1 kategóriájú éves országos matrica mindenkori árának 45 százaléka, az emelt pótdíj pedig annak 155 százaléka. 2026-ban az alap pótdíj 27 790 forint, az emelt pótdíj 95 730 forint. Ha a D1 éves országos matrica ára a számításunk szerint 2027-ben 62 560 forintra nő, akkor az alap pótdíj várhatóan 28 150 forintra, az emelt pótdíj pedig 96 970 forintra emelkedik.

Az alacsonyabb díjkategóriára tévesen megváltott matrica miatt fizetendő pótdíjkülönbözet is emelkedhet. A jelenlegi képlet alapján a 2026-os 15 530 forintos alap pótdíjkülönbözet várhatóan 15 740 forintra, a 49 190 forintos emelt pótdíjkülönbözet pedig 49 840 forintra nőhet 2027-ben.

A 60 perces szabály sok esetben megmenthet a pótdíjtól

A főszabály az, hogy az autópálya-matricát a díjköteles útszakasz használatának megkezdése előtt kell megvásárolni. A szabályozás ugyanakkor védi azokat, akik például tévedésből hajtanak fel fizetős útra.

Ha az autós a megfelelő e-matricát időben megvásárolja, nincs helye pótdíj kiszabásának az új jogosultság érvényességének kezdete előtti 60 percen belül végzett ellenőrzés alapján. A gyakorlatban ezt nevezik 60 perces türelmi időnek: aki véletlenül matrica nélkül hajt fel, annak legfeljebb 60 perce van arra, hogy rendezze a jogosultságát.

Ez azonban nem egy általános, korlátlan utólagos matrica-vásárlási lehetőség. Az autopalyamatrica.hu felhívja a figyelmet, hogy ezért érdemes mindig még a felhajtás előtt ellenőrizni, hogy az adott rendszámra, a megfelelő díjkategóriában érvényes-e a szükséges jogosultság.

Már kiszabott pótdíj esetén is vannak kedvező lehetőségek

Aki már pótdíjfizetési felszólítást kapott, bizonyos feltételek mellett éves országos e-matrica vásárlásával is kérheti a pótdíjak visszavonását.

A jelenlegi szabályok szerint a gépjármű üzembentartója a pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésétől számított 75 napon belül kérheti, hogy az adott járműre megvásárolt, megfelelő kategóriájú éves országos matrica ellenében vonják vissza a jogosulatlan úthasználat és az éves matrica megvásárlása között keletkezett, korábban még meg nem fizetett pótdíjakat.

Fontos, hogy a matrica megvásárlása önmagában nem törli automatikusan a pótdíjakat: a kedvezményt kérelmezni kell és csak a folyó évben keletkezett pótdíjak esetében lehet ezzel a lehetőséggel élni.

Több felhalmozódott pótdíj esetében létezik pótdíjmaximalizálás is. Kettő vagy több pótdíjfizetési felszólításnál az első felszólítás kézhezvételét követő 75 napon belül kérhető, hogy a tartozást legfeljebb két alap- vagy különbözeti pótdíj összegében maximalizálják, a vonatkozó feltételek teljesülése esetén. A kedvezmény csak a kérelem benyújtása előtt még meg nem fizetett tételekre alkalmazható.

Az autopalyamatrica.hu ezért azt javasolja közleményében, hogy pótdíjfizetési felszólítás érkezésekor az autós először ellenőrizze, jogosult-e valamelyik jogszabályban biztosított kedvezményre.

Az autopalyamatrica.hu számításainak alapja a 2026. szeptember 8-án hatályos szabályozás és a KSH 2026. augusztusi fogyasztóiár-indexe. A 2027-es árak mindaddig várható, számított összegeknek tekintendők, amíg az útdíjszolgáltató a hivatalos 2027-es díjtáblázatot közzé nem teszi – olvasható a közleményben.

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