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Illusztráció szerencsejáték-függőséghez
Nyitókép: pexels.com

Gáncs Kristóf: a közösségi média is a játékfüggőség irányába viheti a fiatalokat

Infostart / InfoRádió

A játékfüggők és a hozzátartozók számára 15 éve nyújt segítséget az Ökumenikus Segélyszervezet és a Szerencsejáték Zrt. Játék határokkal elnevezésű prevenciós programja. Azzal hívják fel a fiatalok figyelmét a szerencsejáték-függőség veszélyeire. A másfél évtizedes tevékenység eredményeit egy szakmai konferencián ismertették. Az InfoRádióban Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke nyilatkozott.

15 évvel ezelőtt az Ökumenikus Segélyszervezetnek több olyan központja is volt, ahonnan olyan jelzések érkeztek, hogy ezzel a problémával egyre többen találkoznak. Az elnök szerint akkor még kevésbé az online világról, inkább a különböző játékautomaták és egyéb szerencsejáték formákról beszéltünk.

„Nagyon sok minden változott az elmúlt 15 évben, de azt hiszem, hogy a szervezet küldetése, ami az esélyteremtés, a Szerencsejáték Zrt. támogatása, és a felelős játékszervezés, az nem”

– hangsúlyozta Gáncs Kristóf.

Mint elmondta: nagyon jó volt jelen lenni ezen a konferencián, mert egyrészt azt érezhettük, hogy van értelme és van eredménye ennek a programnak, másrészt szülőként is ijesztő volt hallgatni azokat az előadásokat, amik az online játékok és azzal összefüggésben az online szerencsejátékok térnyeréséről szóltak. Vagyis „itt sok teendőnk lesz a következő években.”

Az elnök szavai szerint a szakértők álláspontjából az látszik, hogy egyre vékonyabb az a határ, ami az online játékok és az online szerencsejátékok között van.

Azok a mechanizmusok, amik akár a közösségi médiában, akár különböző online játékokban megjelennek a gyerekek életében, nagyon könnyen viszik őket abba az irányba, hogy függők lesznek.

Az Ökumenikus Segélyszervezet programjáról szólva az elnök kifejtette: nagyon komplex program a Játék határokkal, ugyanis nem csak a komoly szerencsejáték-függőséggel küzdő emberek számára nyújt tájékozódási pontot információs pontok, hozzátartozói csoportok, érintettek számára induló csoportos foglalkozások formájában, de a prevenciós elem is fontos szerepet kap.

Kifejtette: több tízezer diákot értek el ebben a 15 évben különböző prevenciós foglalkozások keretében, mint például rendkívüli osztályfőnöki órák. De megemlítette a fesztiválokra való kitelepüléseket, ahol szemléletformáló programok keretében hívták fel a figyelmet a játékfüggőség veszélyeire.

„Nagyon fontos napirenden tartani a témát, hiszen sokan nem tudják, hogy hova lehet ilyenkor fordulni” – hangsúlyozta.

Az elnök arról is szólt, hogy többek között Pál Feri atya is tartott egy nagyon érdekes előadást a konferenciaindítóként, ahol a függőségben különböző személyiségrészekről beszélt.

„ Az egészséges személyiségrészről, amely igenis ki akar lépni, és a függő részről, amelyik ezt újra és újra nem tudja megtenni” – mutatott rá Gáncs Kristóf, aki hozzátette: nagyon fontos, hogy abban az „egészséges részben" megfelelő döntéseket tudjanak hozni a függők és legyen egy háló, ami megtartja őket.

Kiemelte, hogy ez a védőháló az Ökumenikus Segélyszervezet is tud lenni nagyon sok esetben, talán éppen ezért sikeres és eredményes a Szerencsejáték Zrt.-vel ez az együttműködés.

„Sok esetben kerülnek hozzánk akár fedél nélküli, akár más rászoruló csoportok tagjai, akiknél a kiváltó ok éppen a játékfüggőség volt. Iyenkor nagyon fontos azt felismerni, hogy az okot kell kezelni, nem elég a következményt” – figyelmeztetett. Példaként az ételosztást hozta fel, vagyis nem elég az egy tál meleg étel, hogy ne legyen rá később már szükség.

Gáncs Kristóf szerint remek szakemberek állnak rendelkezésre mind az Ökumenikus Segélyszervezetnél, mind több más partnerszervezetüknél, de azt is látják, hogy nagyon sok még a teendő közösen a Szerencsejáték Zrt-vel, hogy esélyt tudjanak adni azoknak, akik készek kitörni ebből a problémakörből.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Gáncs Kristóf: a közösségi média is a játékfüggőség irányába viheti a fiatalokat

játékfüggőség

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