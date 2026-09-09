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Nyitókép: Balázs Attila

Támogatást kapnak a gazdák a tavaszi fagykárok megelőzésére

Infostart / MTI

Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz - írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter kedden Facebook-oldalán.

A tárcavezető rámutatott: a tavaszi fagy néhány óra alatt képes súlyos károkat okozni a gyümölcs- és szőlőtermesztőknek, akiknek az egész éves munkáját veszélyeztetheti a vegetáció kritikus időszakában érkező lehűlés.

„A védekezésre nem akkor kell felkészülni, amikor már beköszönt a fagy” - szögezte le Bóna Szabolcs, jelezve, hogy a problémára időben segítséget kapnak a gazdálkodók. Kifejtette: a KAP Stratégiai Terv keretében első körben 147 kedvezményezett részesül mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz.

Ezek a fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a gazdák hatékonyabban tudjanak védekezni a szélsőséges időjárás ellen, és gazdaságaik a nehezebb időszakokban is működőképesek maradjanak. A támogatói okiratokat a következő napokban kapják meg az első kedvezményezettek. A kérelmek feldolgozása folyamatos, így a következő hetekben tovább bővül a támogatott gazdák köre - tájékoztatott Bóna Szabolcs.

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