Támogatást kapnak a gazdák a tavaszi fagykárok megelőzésére

A tárcavezető rámutatott: a tavaszi fagy néhány óra alatt képes súlyos károkat okozni a gyümölcs- és szőlőtermesztőknek, akiknek az egész éves munkáját veszélyeztetheti a vegetáció kritikus időszakában érkező lehűlés.

„A védekezésre nem akkor kell felkészülni, amikor már beköszönt a fagy” - szögezte le Bóna Szabolcs, jelezve, hogy a problémára időben segítséget kapnak a gazdálkodók. Kifejtette: a KAP Stratégiai Terv keretében első körben 147 kedvezményezett részesül mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz.

Ezek a fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a gazdák hatékonyabban tudjanak védekezni a szélsőséges időjárás ellen, és gazdaságaik a nehezebb időszakokban is működőképesek maradjanak. A támogatói okiratokat a következő napokban kapják meg az első kedvezményezettek. A kérelmek feldolgozása folyamatos, így a következő hetekben tovább bővül a támogatott gazdák köre - tájékoztatott Bóna Szabolcs.