Mindent újraosztottak Apcon

A Választás.hu adatai szerint a polgármester-jelöltek közül Gulics Norbert az érvényesen leadott 867 szavazatból 314 voksot szerzett. A település vezetéséért négy független jelölt indult, köztük a korábbi polgármester, Juhász István.

A hat képviselői helyért huszonhatan indultak, közülük huszonöten függetlenek, egy jelölt a Mi Hazánk színeiben mérette meg magát. A választáson három szavazókörben a választásra jogosult 1997 választópolgár közül 878 jelent meg. Tizenegyen érvénytelenül szavaztak.

Apcon azért választottak vasárnap polgármestert és képviselőket, mert a 2024-ben megválasztott testület májusban a feloszlás mellett döntött.