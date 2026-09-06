Biztatónak tartja az ukrajnai rendezést szolgáló megbeszéléseket az amerikai delegáció az orosz és az ukrajnai egyeztetések után – a nap hírei

Megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitóján. A kormány ezzel szakítana az előző kabinet megosztó politikájával, amely Lannert Judit szerint széttagolttá tette a pedagógusképzést. A miniszter azt ígérte, hogy a 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, amelyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre. Hangsúlyozta, hogy az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe.

Nem volt objektív pontrendszer a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői pályázatán – közölte a Telexnek a Tisza parlamenti alelnöke. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága pontrendszer nélkül döntött arról, hogy melyik három jelöltet választják ki a sok pályázó közül. Indolása szerint sok szempontot – köztük az összeférhetetlenségi problémákat - nem lehetett pontrendszerbe rendezni.

Változtatna a földtörvényen és a vadászati szabályozáson az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs egy agrárszakmai podcastban azt mondta: a földhasználat és a földtulajdon szétválása jelentős jövedelmet von ki az agráriumból, ezért szükség van a szabályozás módosítására. Szerinte a változtatások segíthetik a fiatal gazdák termőföldhöz jutását, az öntözési fejlesztéseket és a talajjavító beruházásokat is.

Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására - közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára. Porpáczy Krisztina bejegyzésében azt írta, hogy emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást és rendezik az iskolafogászok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxisjogi egyenlőtlenségeket.

A főváros Zöld panelprogramja a zöldítéssel és a passzív hűtést szolgáló épületfelújításokkal segíthet alkalmazkodni a klímaváltozás hatásaihoz – közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta: a program célja, hogy hosszabb távon csökkentse a hőség terheit a lakóépületekben. Szerinte a légkondicionálók használata önmagában nem jelent megoldást, mert tovább növelheti a városi felmelegedést.

Biztatónak tartja az ukrajnai rendezést szolgáló megbeszéléseket az amerikai delegáció az orosz és az ukrajnai egyeztetések után. Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízottak vasárnap Kijevben Volodmir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyaltak. Az ukrán elnöki hivatal sajtótitkára arról számolt be, hogy az első tárgyalási forduló véget ért, amelyet követően a megbeszélések Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóinak részvételével folytatódik.

Rekordmélységbe süllyedt Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Financial Times felmérése szerint. A brit üzleti napilap megbízásából készült kutatás szerint az amerikaiak alig 33 százaléka elégedett Donald Trump elnöki tevékenységével. Egyetlen hónap alatt 3 százalékponttal csökkent az amerikai elnök munkájával elégedettek aránya. Donald Trump támogatottsága az elkötelezett republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen csökken.

Az Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot Szász-Anhalt tartományban az exit poll-felmérések szerint. Az AfD a voksok 44 százalékát tudhatja magáénak. A második helyet Friedrich Merz kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezheti meg a voksok 18,5 százalékával. A Baloldal, a Zöldek és a szociáldemokraták a voksok 8-9 százalékára számíthatnak. Alice Weidel, az AfD társelnöke szerint pártja egyértelmű kormányalakítási megbízást kapott. Szász-Anhaltban. és történelmi eredménynek nevezte a kormányalakítási megbízást.

Súlyos adatszivárgás érte a berlini tartományi vezetést az augusztusi kibertámadásban. Német sajtóértesülések szerint 1 millió 400 ezer fájl, összesen majdnem 6 terrabájtnyi adat került nyilvánosságra a darkweben a napokban. A korábbi információkkal szemben a kiszivárgott adatok között nemcsak személyes dokumentumok, hanem a létfontosságú infrastruktúrával és a polgári védelemmel kapcsolatos érzékeny információk is lehetnek.

Sikeresen pályára állították egy német magáncég rakétáját Norvégiából, először történt ilyen Európában. A Spectrum rakéta este 8 óra után indult az észak-norvégiai Andoyából. Az indítást több hónappal el kellett halasztani technikai és biztonsági problémák miatt, tavaly pedig egy próbarepülés során lezuhant egy ilyen rakéta.

Karsai Gábor és az augusztusi Európa-bajnokság maratoni ezüstérmese, Vindics-Tóth Lili Anna nyerte a Budapest Félmaratonon rendezett országos bajnokságot, így mindketten megvédték címüket. Vindics-Tóth Lili Anna óriási egyéni rekorddal, csaknem 10 perccel előzte meg az ezüstérmes Niesz Viktóriát. A 41. Budapest Félmaratonra a tavalyi rekordot megdöntve több mint 24 ezren neveztek, 117 országból.