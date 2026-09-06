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Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszél Kopácsi Sándor emléktáblájánál a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tartott, általa meghirdetett újabb budapesti tüntetésen, a Corvin közben 2025. június 24-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Súlyos ellentmondást talált a tiszásoknál Hadházy Ákos

Infostart

Súlyos ellentmondás alakult ki a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének megválasztása körül, miután Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő nyilvánosan szembesítette az illetékes bizottság korábbi állításait Hallerné Nagy Anikó parlamenti alelnök nyilatkozatával.

Az ügy előzménye, hogy Hantosi István, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és a Tisza korábban konzekvensen azt kommunikálta: a beérkezett 96 pályázat közül a pontozásos rendszerben legmagasabb pontszámot elért három jelölt jutott be a nyilvános meghallgatásra.

Ezzel szemben Hallerné Nagy Anikó alelnök friss interjújában elismerte, hogy nem használtak objektív értékelési rendszert. Ebből az interjúból mi is idéztünk az Infostarton.

„Egyrészt nem volt ilyen pontokban kifejezhető, objektív rendszer, mert sok szempontot nem lehetett pontrendszerbe rendezni. Például a politikai kockázatokat vagy a már említett összeférhetetlenségi problémákat sem lehetett pontokkal kifejezni” – fogalmazott az interjúban az alelnök.

Hadházy Ákos rámutatott:

a két tiszás politikus állítása közül az egyik nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.

Mivel a szakbizottság a pontozólapokat és az eredményeket nem hozta nyilvánosságra, a volt képviselő közadatigényléssel fordult a testülethez.

Hadházy Ákos jelezte: amennyiben a kérelemre nem kap érdemi választ, peres úton követeli a dokumentumok kiadását, mivel a hivatal súlya és a társadalmi elszámoltatás igénye miatt megengedhetetlennek tartja a folyamat körüli félretájékoztatást.

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