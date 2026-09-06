Súlyos ellentmondást talált a tiszásoknál Hadházy Ákos

Az ügy előzménye, hogy Hantosi István, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és a Tisza korábban konzekvensen azt kommunikálta: a beérkezett 96 pályázat közül a pontozásos rendszerben legmagasabb pontszámot elért három jelölt jutott be a nyilvános meghallgatásra.

Ezzel szemben Hallerné Nagy Anikó alelnök friss interjújában elismerte, hogy nem használtak objektív értékelési rendszert. Ebből az interjúból mi is idéztünk az Infostarton.

„Egyrészt nem volt ilyen pontokban kifejezhető, objektív rendszer, mert sok szempontot nem lehetett pontrendszerbe rendezni. Például a politikai kockázatokat vagy a már említett összeférhetetlenségi problémákat sem lehetett pontokkal kifejezni” – fogalmazott az interjúban az alelnök.

Hadházy Ákos rámutatott:

a két tiszás politikus állítása közül az egyik nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.

Mivel a szakbizottság a pontozólapokat és az eredményeket nem hozta nyilvánosságra, a volt képviselő közadatigényléssel fordult a testülethez.

Hadházy Ákos jelezte: amennyiben a kérelemre nem kap érdemi választ, peres úton követeli a dokumentumok kiadását, mivel a hivatal súlya és a társadalmi elszámoltatás igénye miatt megengedhetetlennek tartja a folyamat körüli félretájékoztatást.