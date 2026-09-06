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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter beszédet mond a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi, nyilvános szenátusi ülésén a debreceni Fõnix Arénában 2026. szeptember 6-án.
Nyitókép: Derencsényi István

Áll a bál Lannert Judit NKE-bejelentése után

Infostart / MTI

Megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi, nyilvános szenátusi ülésén vasárnap.

A kabinet szakít az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagolttá vált a pedagógusképzés - mondta Lannert Judit. Hozzátette: ennek részeként

"kiléptetik" a pedagógusképzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről,

jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak.

Lannert Judit azt mondta, a jövőben a pedagógusképzés valamennyi területén erősítik a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők, valamint az eltérő szociális helyzetű tanulók eredményes támogatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Lannert Judit kitért arra is, hogy ma a felsőoktatásban annyiféle modellben működnek az intézmények, ami már gátolja az átláthatóságot és a hatékony szabályozást. Jelezte: folyamatosan felszámolják az állami és az alapítványi fenntartású egyetemek közötti egyenlőtlenségeket, az értékeket megőrzik, "ahol gyengeséget látnak, ott változtatnak".

A 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, amelyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre - mondta jelezve, hogy az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe.

Debrecen, 2026. szeptember 6. Bács Zoltán rektor (j) beszédet mond a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi, nyilvános szenátusi ülésén a debreceni Fõnix Arénában 2026. szeptember 6-án. Az elsõ sorban balról Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (b2), Katz Sándor felsõoktatási államtitkár (b), Mátyus László, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke (b3) és Lamperth Andrea, az egyetem kancellárja (b4). MTI/Derencsényi István
Debrecen, 2026. szeptember 6. Bács Zoltán rektor (j) beszédet mond a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi, nyilvános szenátusi ülésén a debreceni Fõnix Arénában 2026. szeptember 6-án. Az elsõ sorban balról Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (b2), Katz Sándor felsõoktatási államtitkár (b), Mátyus László, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke (b3) és Lamperth Andrea, az egyetem kancellárja (b4). MTI/Derencsényi István

A hallgatókhoz szólva azt mondta, erősíteni fogják a hallgatóközpontúságot, áttekintik a lakhatás és az ösztöndíj kérdését, növelni szeretnék az esélyegyenlőséget, és igyekeznek támogatást nyújtani a hallgatók mentális állapotának megóvásához.

Lannert Judit elismeréssel szólt a Debreceni Egyetem munkájáról, Magyarország egyik legfontosabb egyetemének nevezte az intézményt, amely "az új kormány számára kiemelt jelentőségű". Hozzátette: az egyetem úttörő volt a külföldi diákok sikeres "bevonzásában", ami példaértékű modellként szolgál a többi egyetemnek.

Bács Zoltán rektor tanévnyitó beszédében bejelentette: mintegy tizenkétezer - köztük csaknem kétezer, 130 országból érkezett külföldi hallgató - kezdi meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. A DE a világ felsőoktatásának látható és elismert szereplője: ebben a tanévben már több mint 7800 nemzetközi hallgató tanulhat az intézményben, gazdagítva annak szellemi és kulturális életét - mondta.

Mátyus László, az egyetemet fenntart Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a jelenlegi alapítvány kivezetése mellett fontos feladatnak nevezte az egyetem új, olyan fenntartói modellbe való átvezetését, amely biztosítja a versenyképességet, és az egyetemi autonómiát "az akadémiai autonómia mellett a működési autonómia területén is".

A polgármester morcos

Facebook-posztban tette szóvá a debreceni polgármester, hogy az oktatási miniszter kérése miatt nem vehetett részt az egyetem ünnepségén.

A hagyományok szerint a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepségén az intézmény és a város vezetése közösen köszönti az elsőéveseket. "Most ez a hagyomány - úgy tűnik - megszakad" - írta Papp László (Fidesz-KDNP).

A szolnok polgármester is megszólalat

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere Facebook-oldalán jelezte: megérti a debreceni polgármestert, ő viszont a miniszter kérése ellenére is részt vett a Debreceni Egyetem tanévnyitóján, mivel Szolnokon is működik a felsőoktatási intézménynek campusa.

Az egyetem honlapja azt írja

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképző kara, amely Nemeskürty István tanár, Széchenyi-díjas és Kossuth-nagydíjas író, irodalom- és filmtörténésznevét nevét vette fel, 2024. augusztus 1-jén jött létre.

Bemutatkozásként azt írták, hogy "a tanárszakos hallgatókat 2025-től fogadó karon a pedagógusképzés széles spektruma megtalálható, emellett bölcsészettudományi képzés is működik. Az egyetem feladata a magyar állam működtetésében legfontosabb szerepet vállaló szakemberek képzése, a tanári pálya pedig éppúgy e közszolgálat része, mint az egyetem által oktatott többi hivatás".

Az NKE nem csupán oktatási helyszínként funkcionál, hanem a köznevelés igényei szerinti módszertani központ is: a jövő tanárainak oktatásán túl tudományos kutatásokat is végez a tanárképzés és tanártovábbképzés támogatására - olvasható az intézmény honlapján.

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Kezdőlap    Belföld    Áll a bál Lannert Judit NKE-bejelentése után

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