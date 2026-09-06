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Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója (b), Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és tanácsadója (b2), Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttmûködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója (részben takarva j2) és Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja (j) a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Trump ukrajnai béketervérõl folytatott megbeszélés elõtt a moszkvai Kremlben 2025. december 2-án.
Nyitókép: Alekszandr Kazakov

Itt vanak az amerikai békeelképzelések, Moszkva biztatóan reagált rájuk

Infostart / MTI

Egy sor elképzelést fogalmaztak meg az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére vonatkozóan a Fehér Ház különmegbízottjai Vlagyimir Putyinnak Moszkvában - közölte Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója vasárnap az orosz sajtóval.

Putyin szombaton több mint három órán át tárgyalt a Kremlben Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Jared Kushner üzletemberrel. Az amerikai közvetítők különgépe ezt követően a vnukovói repülőtérről elindult Kijevbe.

"Az amerikai képviselők alaposan felkészültek erre a látogatásra. Nemcsak kifejezték érdekeltségüket a harci cselekmények mielőbbi befejezésében a hagyományaiknak megfelelően, hanem egy egész sor elképzelést is megfogalmaztak a rendezés lehetséges módozatairól" - mondta Usakov.

A Kreml tisztségviselője szerint az orosz fél részletesen ismertette a fronthelyzetet, hangsúlyozva, hogy az orosz hadsereg sikereket ér el és előrenyomul a műveleti övezetben, és kifejezte bizonyosságát a kitűzött célok elérésében.

"Természetesen hangsúlyt kapott annak szükségessége, hogy felszámolják a konfliktus valamennyi kiváltó okát" - fogalmazott Usakov.

Moszkva, 2025. december 2. Vlagyimir Putyin orosz elnök (j3) tanácsadója, Jurij Usakov (j4) és befektetésügyi és gazdasági együttmûködési különmegbízottja, Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója (j) társaságában tárgyalást kezd Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával (b2) és Jared Kushnerrel, az elnök vejével és tanácsadójával (b3) Trump ukrajnai béketervérõl a moszkvai Kremlben 2025. december 2-án. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Kormilicina
Moszkva, 2025. december 2. Vlagyimir Putyin orosz elnök (j3) tanácsadója, Jurij Usakov (j4) és befektetésügyi és gazdasági együttmûködési különmegbízottja, Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója (j) társaságában tárgyalást kezd Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával (b2) és Jared Kushnerrel, az elnök vejével és tanácsadójával (b3) Trump ukrajnai béketervérõl a moszkvai Kremlben 2025. december 2-án. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Kormilicina

A tájékoztatás szerint Putyin megerősítette készségét, hogy folytatódjon az amerikaiakkal az együttműködés a politikai és diplomáciai megoldások keresésében. A különmegbízottak megígérték, hogy a kijevi tárgyalásaik során fel fogják használni az orosz elnöktől kapott értékeléseket.

Usakov szerint ezek a tézisek kiutat jelenthetnek az ukrajnai konfliktus tartós békés rendezéséhez.

Elmondta, hogy a washingtoni vendégek felfigyeltek Putyinnak arra a megjegyzésére, hogy Kijev közelében újratemették az egyik fő náci bűnöst.

Az eszmecserét tartalmasnak, rendkívül őszintének, bizalmi jellegűnek, és mindkét fél számára hasznosnak minősítette.

Közölte, hogy a megbeszélések gazdasági kérdésekre és a lehetséges nagyszabású, kölcsönösen előnyös közös projektekre is kiterjedtek. Elhangzott, hogy a két ország elnöke folytatja a személyes kapcsolattartást.

Putyin a szombati tárgyalások kamerák előtt zajló szakaszában kijelentette, hogy a Kijevre mért csapások beszűntetésére vonatkozó kérés a külügyminisztérium és a szakszolgálatok vonalán érkezett Moszkvához. Közölte, hogy kiadta az utasítást, amelynek értelmében szombat nulla órától nem érte támadás az ukrán fővárost. Hozzátette, hogy jelentősen csökkent az Oroszország, így Moszkva ellen indított ukrán támadások száma. Megjegyezte, hogy az ukrán hatóságok egy háromnapos, kiterjedt fegyverszünetre tettek javaslatot, de erről az orosz fél soha nem állapodott meg velük.

"De mindent megteszünk, ami tőlünk telik, hogy biztosítsuk a tárgyalási folyamat biztonságát, valamint a közvetítők- az önök és kísérőik - biztonságát" - mondta az elnök az amerikai tárgyalóknak.

"Fontos béketeremtő látogatás" - írta X-mikroblogjában Kirill Dmitrijev, a befektetési és gazdasági együttműködésért felelős elnöki különmegbízott, aki maga is jelen volt a tárgyalásokon, miután kikísérte a távozó amerikai küldöttséget a vnukovói repülőtérre,

Usakov szerint Witkoff nyolcadik alkalommal tárgyalt Moszkvában.

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Kezdőlap    Külföld    Itt vanak az amerikai békeelképzelések, Moszkva biztatóan reagált rájuk

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